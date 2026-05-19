Recorridos y muestras en el MUNI

El Museo Universitario (MUNI) tendrá un programa de actividades del 19 al 22 de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Museos 2026, este contempla recorridos guiados, conversatorios, exposiciones, cine e intervenciones sonoras con entrada libre para el público.

La programación iniciará el 19 de mayo a las 18:00 horas con un recorrido por la Facultad de Medicina para conocer el mural El principio de la vida, de la artista Rosa Luz Villasuso. La visita contará con la guía del doctor Salvador Gómez Eichelmann.

Para el miércoles 20 de mayo, el MUNI realizará el conversatorio "Paisaje como memoria: diálogos sobre la obra de Rosa Luz Villasuso" a las 18:00 horas en la Sala Multifuncional. Participarán Marco Villa, Margarita Ávila, Remi Pérez, Vero Gómez y Ricardo Sierra, quienes abordarán distintos aspectos de la producción y legado de la muralista potosina.

La tradicional Noche de Museo se llevará a cabo el viernes 22 de mayo con actividades desde las 18:00 horas.

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En el lobby del MUNI se presentará Pliegos, exposición de resultados del taller impartido por el diseñador David Ortiz a estudiantes de Diseño Industrial de la Facultad del Hábitat. A las 18:30 horas, la artista Ana Gómez y la curadora Janila Castañeda encabezarán el recorrido guiado de la muestra Ser de tierra en la Galería 1.

Durante la misma jornada también se proyectará el documental Juan Perros, del realizador Rodrigo Ímaz, a las 19:45 horas en la Sala Multifuncional. El programa cerrará a las 20:30 horas con la intervención sonora Sonido en Focaria, del artista Iván Beltrán, en el foro al aire libre del museo.

Además, el público podrá visitar la exposición De lo análogo a lo digital, integrada por ilustraciones de estudiantes de Diseño Gráfico de la Facultad del Hábitat.

Como parte de esta edición, el museo informó su incorporación al Consejo Internacional de los Museos, así es parte de la celebración bajo el lema "Museos Uniendo un Mundo Dividido".