Secretaría de Cultura realiza mantenimiento en Biblioteca Vasconcelos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de que EL UNIVERSAL publicó el pasado sábado el reportaje "En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos", en el que da cuenta de que el recinto que prometía ser la joya de la red nacional bibliotecas cumplirá dos décadas, el próximo 16 de mayo, en medio de exigencias de 31 bibliotecarios despedidos y la decadencia de su estructura y servicio, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Bibliotecas, asegura que "el próximo lunes 19 de enero de 2026 se llevará a cabo una reunión con los trabajadores para informarles sobre su incorporación a la Biblioteca Vasconcelos en la forma y términos en que se han venido desempeñando" y apunta que a la Biblioteca Vasconcelos se le da mantenimiento constante "por el desgaste natural debido a la alta afluencia en sus instalaciones".

A través de en una tarjeta informativa difundida en sus redes sociales, la dependencia asegura que, ante la alta afluencia "y las lluvias atípicas", a la Biblioteca Vasconcelos se le dan trabajos de mantenimiento que incluyen "impermeabilización, iluminación y jardinería, entre otros servicios"; dice además que "se ha robustecido su acervo (al ser receptora del Depósito Legal cuenta con los libros más recientes), y ofrece programación que incluye presentaciones artísticas, exposiciones, cursos y talleres".

Señala, con respecto a la afluencia de usuarios, que en 2023 acudieron a la Vasconcelos 931 mil 343 personas, que en 2024 fueron un millón 110 mil 809 usuarios y que, en 2025, el año pasado, fueron más de 1 millón 400 mil asistentes.

Con relación a las protestas de los trabajadores que fueron despedidos a través de un correo electrónico el pasado 2 de enero y que generaron en manifestaciones de los 31 bibliotecarias y bibliotecarios despedidos, a partir del 7 de enero, la dependencia asegura que, desde el primer momento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Coordinación Nacional de Relaciones Laborales, la Dirección General de Bibliotecas ha abierto mesas de diálogo y acuerdos con los trabajadores "para acordar los modelos de transición entre las plazas eventuales y la basificación".

Informan que, a partir de 2016, "31 trabajadores en modalidad de eventual operativo de confianza (cumpliendo funciones como bibliotecarios, atención a públicos, gestión de acervo y logística, por mencionar algunos) solicitaron una basificación".

Ante lo cual, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) "emitió cuatro laudos en los que se encuentran agrupados dichos trabajadores, otorgando la basificación, lo cual implica la creación de plazas para los efectos precisados por dicho Tribunal".