"Serendipia", en la Galería Sótano del Teatro de la Paz

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La exposición colectiva "Serendipia" abrirá al público el 9 de julio a las 13:00 horas en la Galería Sótano del Teatro de la Paz, donde permanecerá hasta el 14 de agosto.

La muestra reúne 95 obras realizadas por la generación 2022–2026 de la Escuela Estatal de Artes Plásticas del Sistema de Educación Estatal Regular, con piezas de pintura, grabado, dibujo y escultura que presentan el trabajo desarrollado durante su formación.

La exhibición reúne la obra de Luz Elena Arredondo Aguilar, Alejandra Barbosa Guzmán, Isaac de Jesús Torres Segura, Alejandro Flores Rodríguez, Raúl Santiago Gamboa Uria, Daniela Lizeth García Velázquez, Fernanda Gómez Villarreal, José Enrique de Jesús Guerra Rivera, Myriam Daniela Hernández de Ávila, Miguel Ángel Sánchez Rentería, Sara Ruth Pesina Bautista, José Eduardo Reyes Banda y Arturo Manuel Rivera Cardona, quienes presentan propuestas construidas desde distintas disciplinas y procesos creativos.

A través de 95 piezas, "Serendipia" ofrece un recorrido por la diversidad de técnicas, materiales y lenguajes que las y los participantes desarrollaron durante su etapa académica.

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La selección permite observar distintos intereses temáticos y formas de abordar la pintura, el grabado, el dibujo y la escultura desde perspectivas individuales.