Una noche de leyendas, con Doble Espacio

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Estrella Govea

estrellagoveap@gmail.com

La Agrupación Artística Doble Espacio presentará Una noche de leyendas. Personajes, lamentos y secretos potosinos que cobran vida, hoy 20 de junio a las 19:00 horas en las instalaciones del Museo Federico Silva.

La propuesta artística contempla la representación de cinco personajes y relatos que han trascendido de generación en generación: La Llorona, Juan del Jarro, La Dama Enlutada, el Gallo Maldonado y la Loca Zuley. A través de interpretaciones teatrales, la agrupación dará vida a figuras asociadas con el misterio, la tragedia, el amor y las creencias populares que han acompañado la historia potosina.

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Entre las leyendas que integran el programa destaca Juan del Jarro, personaje del siglo XIX conocido por su vida humilde, su característico jarro de barro y la fama de adivino que le atribuyeron numerosos habitantes de la ciudad. También figura La Dama Enlutada, relato que narra el encuentro de un taxista con una mujer vestida de negro que solicita un recorrido nocturno por diversos templos antes de regresar a un cementerio, donde se revela su condición espectral.

El montaje también retomará la historia del Gallo Maldonado, joven apasionado por la literatura cuya desilusión amorosa dio origen a una de las leyendas más conocidas del Centro Histórico. A ella se suma la historia de la Loca Zuley, personaje asociado al barrio de San Miguelito, cuya vida quedó marcada por la ausencia de su prometido y por una espera que se convirtió en parte del folclore local.

La presentación incluirá además a La Llorona, uno de los relatos más difundidos de la tradición mexicana. La función ofrecerá un recorrido escénico basado en algunos de los relatos más conocidos del imaginario popular de San Luis Potosí, con la intención de acercar al público a historias que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.