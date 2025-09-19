CEFOR Promotora San Luis recibe al Fut-Car en la J-3

El conjunto de CEFOR Promotora San Luis se reporta prácticamente listo para su debut como local en la temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional (Grupo XII), cuando este domingo 21 de septiembre reciba a la escuadra del Fut-Car Cachorros de León en el campo uno de la Unidad Deportiva “21 de Marzo” en Soledad de Graciano Sánchez, en duelo programado a las 14:00 horas correspondiente a la jornada tres.

La tarde futbolera arrancará con la inauguración oficial del torneo en casa, programada a las 13:30 horas, donde se contará con la presencia del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, además de autoridades de la Liga TDP y del presidente del club, Juan Antonio Salazar.

Bajo la dirección técnica de Rafael Lira, el plantel soledense ha trabajado con intensidad durante la semana, aprovechando la pausa en el calendario para afinar detalles y presentar una mejor versión en su debut ante su afición.

“Sabemos que es un nuevo proyecto, pero no por eso debemos tener una mentalidad conformista. Nos hemos comprometido tanto cuerpo técnico como jugadores a demostrar que contamos con las cualidades para enfrentar este reto como todos unos profesionales”, apuntó el estratega.

El grupo de jugadores se muestra comprometido con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y pelear por un lugar en la zona de clasificación. El rival en turno, Fut-Car Cachorros de León, llegará motivado tras su reciente victoria en casa ante el equipo vecino de Potosinos FC, lo que anticipa un duelo de alto nivel en tierras soledenses.