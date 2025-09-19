Este domingo la lid atlética ‘Ayúdanos a Salvar una Vida’

Este jueves se llevó a cabo la rueda de prensa previo a la Carrera Atlética 2025 “Ayúdanos a Salvar una Vida”, organizada por el Patronato Pro Paciente Oncológico, la cual se celebrará el próximo domingo 21 de septiembre a las 8:00 horas en el andador central del Parque de Morales. La justa contará con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.

El presidente del Patronato, Alberto Castillo, extendió la invitación a trabajadores, estudiantes, deportistas, familias y público en general para sumarse a este evento con causa. La inscripción tiene un costo de 300 pesos.

“Queremos que toda la sociedad se una, que disfruten de una carrera familiar y al mismo tiempo apoyen a una noble causa. Incluso quienes no corran, con su inscripción estarán ayudando a los pacientes oncológicos”, señaló Castillo.

Las inscripciones continúan abiertas en distintos puntos de la ciudad: Plomería Selecta (todas las sucursales), Botanas Campesinas, Chocolates Costanzo (sucursales Galeana, Calzada, Sendero y Plaza San Luis), Body Spa y Glow Fit Camp. Asimismo, quienes deseen colaborar sin correr podrán hacerlo con un donativo a través de la cuenta BBVA: 01800 84379.

