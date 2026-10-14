Xantolo llegará a Matehuala

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATEHUALA.- La tradición, la música y la riqueza cultural serán protagonistas en Matehuala este 16 y 17 de octubre, con una serie de actividades para celebrar el Xantolo, una de las festividades más representativas de la cultura Huasteca.

Este evento se llevará a cabo a las 7:30 de la tarde en el Parque Álvaro Obregón los días el 16 y 17 de octubre y se planea también un desfile por las principales calles de la ciudad.

El programa contempla sones tradicionales, cocina de ofrenda, presentaciones artísticas y el esperado desfile de Xantolo, con el propósito de fortalecer las tradiciones y unir la identidad cultural de la Huasteca y el Altiplano potosino.

Las actividades iniciarán este viernes por la tarde con una clase pública de sones tradicionales y la presentación de la Cineteca Móvil en el Parque Álvaro Obregón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para el sábado se tiene programado el ritual de apertura, seguido del desfile por las principales calles de la ciudad y diversas presentaciones artísticas a partir de las siete treinta de la tarde.

Se invitó a las familias de Matehuala y municipios vecinos a participar en esta celebración, que busca mantener vivas las costumbres y honrar las tradiciones que dan identidad a la región.