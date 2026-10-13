Entérate | Así surgió la creencia del "martes 13"

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Para algunas culturas en países de habla hispana, el número 13 se ha asociado a significados negativos, vinculados principalmente a la religión y la mala fortuna.

¿De dónde surge esta creencia popular? De acuerdo con el portal de National Geographic, en la Cábala, una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada al judaísmo jasídico, se contabilizan 13 espíritus malignos. La cifra también suele relacionarse a la muerte, haciendo alegoría a un carnero, la víctima que Abraham debía sacrificar a Dios.

Otra vinculación con los episodios bíblicos proviene de la Última Cena, en la que Judas era considerado el apóstol número 13. Otra referencia, según se comparte, podría asociarse a la creencia del capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde se habla de la "bestia de siete cabezas".

Otra teoría propone una relación con la caída del Imperio Romano en Constantinopla, que tuvo lugar un martes 13 de 1453. Finalmente, una última especulación se encuentra en la mitología vikinga, donde se relata que se celebró un banquete celestial en el Valhalla, al que fueron invitados 12 dioses.

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No obstante, Loki, el dios del engaño y el caos, se presentó sin invitación como el comensal número 13, símbolo de calamidad y desconfianza. Su llegada provocó una enorme disputa que finalizó con la muerte de Balder, el dios de la luz y la alegría.

Entre los países latinoamericanos que comparten esta creencia popular se encuentran Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia y Ecuador.

De acuerdo con el investigador Joe Nickell del Comité para la Investigación Escéptica, el 12 suele representar la plenitud (los meses del año o los signos del zodiaco), por ello, el 13 contrasta con esta connotación de bondad y perfección.

No obstante, los fenómenos socioculturales de este tipo suelen asociar diferentes números a la mala fortuna, ya que, cuando las condiciones son propicias, un simple rumor o superstición puede construir su propia realidad social.

¿Y por qué se escogió el martes?

Por su parte, la vinculación con el martes está relacionado con Marte, dios romano de la guerra y símbolo de la destrucción y la violencia.

En México, durante esta fecha surgió un dicho muy popular entre la población: "Martes 13, ni te cases, ni te embarques". Esta idea recomienda evitar eventos importantes, decisiones relevantes o gestos cotidianos esta fecha, para alejar posibles tragedias, accidentes o malos momentos.

Sin embargo, en la era digital, los usuarios de redes sociales han encontrado una forma de neutralizar esa aura de negatividad, a través del humor y las bromas en comunidades digitales. Además, este año, la fecha concordó con el mes de octubre, conocido por la celebración de Halloween.