FMF rinde homenaje a árbitros mexicanos del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Nunca en la historia México había sido representado por tantos silbantes en una Copa del Mundo.

FMF homenajea a árbitros mexicanos por su participación en Mundial 2026

En el Mundial de Norteamérica 2026, nuestro país tuvo a siete árbitras y árbitros, por lo que impuso un registro que quedará marcado para siempre.

César Arturo Ramos, Katia Itzel García, Alberto Morín, Sandra Elizabeth Ramírez, Erick Yair Miranda, Guillermo Pacheco y Marco Antonio Bisguerra participaron en la justa mundialista, donde España conquistó su segunda estrella.

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Para demostrarles el orgullo y la relevancia de su actuación, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió realizarse un homenaje.

En las instalaciones de la FMF, en Toluca, les entregaron unas placas de reconocimiento por su trayectoria en el torneo más importante de selecciones del orbe.

En el evento, estuvieron presentes el comisionado de la FMF, Mikel Arriola; el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, y el director general de la Comisión de Árbitros, Juan Manuel Herrero.

Declaraciones de dirigentes sobre el desempeño de árbitros mexicanos

Durante la ceremonia, los tres dirigentes del futbol mexicano compartieron un mensaje a las árbitros y los árbitros que estuvieron en Norteamérica 2026 y que demostraron la calidad del silbante tricolor.

"Este fue el Mundial con más árbitros mexicanos en la historia. Sus designaciones hablan de la confianza que existe en la capacidad del arbitraje mexicano. Ustedes demostraron que el arbitraje mexicano puede competir al mayor nivel de exigencia. Su participación en este Mundial deja un precedente para todos los árbitros que vienen detrás", expresó Mikel Arriola.

Ivar Sisniega también compartió unas palabras y valoró la actuación de los siete en la pasada Copa del Mundo.

"Esto es reflejo de todo el trabajo que han realizado. Es para nosotros de mucha honra su participación. Estos resultados también reflejan el gran liderazgo y compromiso que ha tenido la Comisión de Árbitros", resaltó.

Mientras que Juan Manuel Herrero reconoció lo que no es nada sencillo ser elegido por el máximo organismo del futbol a nivel mundial para estar en un Mundial, por lo que se siente satisfecho de lo que consiguieron.

"Para llegar a este nivel, se requiere tener disciplina, resiliencia en un entorno complejo, preparación continua para tomar decisiones instantáneas, estructura mental sólida, persistencia, solidaridad y empatía. Gracias a ustedes, la imagen de nuestro arbitraje en el mundo está muy bien valorada por Concacaf y por FIFA. Ustedes tienen un liderazgo que tiene que ser transmitido a los árbitros más jóvenes", compartió.