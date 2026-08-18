EU impone cuotas compensatorias de hasta 5.28% a fresas mexicanas

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer que impondrá cuotas compensatorias contra las fresas mexicanas frescas de invierno que se producen en México.

Detalles confirmados

La cuota compensatoria que se impuso, preliminarmente, es de entre 3.37% y hasta 5.28%, cobro que se impondrá hasta que se ratifique o se descarte en el fallo final de la investigación.

La determinación final se dará a conocer hasta el 8 de enero de 2027, fecha en que concluirá la investigación por prácticas desleales contra los productores mexicanos de dicha fruta a quienes se les acusa de exportar por debajo del precio real.

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Acciones de la autoridad

La cuota dependerá de la empresa exportadora, por ejemplo, los envíos de fresa de Driscoll´s tendrán el arancel más alto de 5.28%. Para Mainland Farms el porcentaje será de 3.37% y para todos los demás exportadores será de 4.83%.

Como regularmente ocurre, la mayoría de los solicitantes de la Unión Americana que pidieron la investigación contra la fresa mexicana fueron productores de Florida, entre los que están Strawberry Growers for Free Trade, grupo que integran Astin Strawberry Exchange, BBI Produce, Berry Boss Florida, Ultra Farms, entre otros.

El gobierno estadounidense aseguró que la entrada de fresas mexicanas a su territorio va en aumento y en condiciones de dumping, es decir, a precios más bajos de los reales.

De noviembre 2022 a marzo del 2023 se exportó un volumen de 188 mil toneladas y para el mismo período 2024-2025 subió a 200 mil toneladas.

Si bien aumentó el volumen de la fresa exportada por mexicanos, los precios se mantienen en alrededor de 930 millones de dólares.

Dicho porcentaje de cuota compensatoria fue menor al 18% que fue la expectativa inicial, dijo el experto en comercio exterior, Jorge Molina.