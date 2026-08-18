México y Guatemala acuerdan seguridad, conectividad y desarrollo rumbo a 2027

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Ciudad de México, 18 ago (EFE).- México y Guatemala acordaron este martes un Plan Binacional 2027 con cinco ejes de trabajo y una agenda de reuniones para cerrar 2026 con avances en seguridad, infraestructura fronteriza, movilidad humana, desarrollo y cooperación técnica y social, informaron los cancilleres de ambos países tras reunirse en la capital mexicana.

México y Guatemala acuerdan Plan Binacional 2027 con cinco ejes de trabajo

El canciller mexicano Roberto Velasco explicó que el plan fijará "el rumbo y las prioridades" de la relación bilateral el próximo año, mientras su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, destacó que el encuentro "permitió tomar decisiones", calendarizar actividades y revitalizar mecanismos binacionales.

En seguridad, ambos gobiernos prácticamente concluyeron la negociación de un nuevo memorándum de entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (Ganseg), reactivado en 2025, y prevén suscribirlo en los próximos meses para reforzar la coordinación y capacidad de respuesta ante amenazas compartidas.

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Cancilleres de México y Guatemala definen avances en seguridad y cooperación

En la frontera común, de casi 1.000 kilómetros, acordaron avanzar en infraestructura de cruces, en el programa de despacho conjunto de carga entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, dos zonas fronterizas entre los dos países separadas por el río Suchiate, y en medidas para facilitar y hacer más seguro el intercambio bilateral.

También continuarán definiendo la ruta para concretar una interconexión ferroviaria entre ambos países mediante la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con la intención de acercar economías y comunidades.

En movilidad humana, los dos países mantendrán la coordinación para garantizar retornos dignos, seguros y ordenados y reforzar la protección de las personas en tránsito.

La agenda incluye además una segunda etapa del programa 'Sembrando Vida' en Guatemala, que beneficiará a 10.000 personas en 15 departamentos, así como avances en Juntos para el Bienestar y seis proyectos de cooperación técnica, científica y energética acordados en la Comisión Mixta.

Ambas partes impulsarán además proyectos hidroeléctricos en el río Usumacinta mediante las instituciones responsables y prevén celebrar próximamente una reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala, que Martínez planteó realizar antes de que concluya 2026.

Los cancilleres abordaron también asuntos económicos, migratorios, culturales, educativos y multilaterales, así como la coordinación de posiciones en la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y Naciones Unidas, bajo principios de derecho internacional, derechos humanos, soberanía y solución pacífica de controversias.

Martínez sostuvo que esta hoja de ruta "busca poner al día tareas pendientes y adaptar la agenda a los desafíos regionales y mundiales", mientras que Velasco anunció además que visitará Guatemala en octubre, en una fecha aún por definir.

La agenda retoma la línea marcada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en su reunión de agosto de 2025 en Campeche, junto al primer ministro de Belice, que derivó en el corredor biocultural Gran Selva Maya.