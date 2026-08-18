Emilio Azcárraga apoya regreso del ascenso y descenso en México

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Entre protestas de aficionados y jugadores, el reclamo por el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano se convirtió en el tema de discusión en estadios, transmisiones deportivas, entrevistas y mesas de debate. Emilio Azcárraga, propietario del Club América, incluso habló sobre el tema en una entrevista reciente con el programa Línea de 4 de Televisa, y se mostró a favor.

Criterios para el ascenso en la Liga de Expansión MX

En los últimos años, se discutieron los criterios que pedía la Federación Mexicana de Futbol a los equipos de la Liga de Expansión MX para ascender, entre los cuales destacaban tener un estadio con capacidad mínima de 20 mil asistentes con butacas y un sistema de alumbrado adecuado; contar con casa club y canchas de entrenamiento para primer equipo y fuerzas básicas; la estabilidad financiera, donde debían comprobar que podían sostenerse en la categoría junto a un plan de negocios; no tener adeudos con FMF y contar con un equipo femenil.

El propio Azcárraga, en su reflexión, menciona estos criterios que se deberían cumplir.

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Postura de Emilio Azcárraga sobre el ascenso y descenso

"Yo estoy a favor del ascenso y del descenso, ahora, todo mundo compara y te dice, es que en España, es que en Inglaterra, en Portugal... Ahí tienes una segunda división muy sólida en el sentido de que, como es un negocio y hay una inversión muy grande que cada uno de los equipos hacemos en jugadores, instalaciones, estadio, cuando tú desciendes, no se ha logrado consolidar esa liga de segunda división porque como todos somos parte del ecosistema, entran los medios en cuánto valen los derechos de esa liga que le dan una viabilidad económica a ese equipo que está ahí que en todo caso si desciendes, cómo caes a esa segunda división, cómo te puedes recuperar y hoy yo si siento que esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba, y yo no tengo una fórmula o una idea para arreglar esa parte", mencionó en primera instancia Azcárraga, que es una de las figuras más influyentes en la estructura del futbol mexicano.

Emilio Azcárraga insistió en que los empresarios que deseen impulsar equipos a la Liga MX deben ofrecer un sistema económico que le sirva a la Primera División.

"Si se lograra y hubiera una idea inteligente o funcional, porque es el juego de todos ponen, eso de que nada más pone la liga pues no, creo mucho en la certificación de los estadios, de los lugares de entrenamiento, tanto en la primera división de Liga MX como Expansión, ahí hay una cosa que se debe trabajar para poder tener un ascenso y un descenso porque sí creo que competitivamente es importante para no estar cómodos", concluyó.