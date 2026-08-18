INE aprueba presupuesto de 31 mil mdp para 2027 en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que aprobó su Anteproyecto de presupuesto por un monto total de 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos, el cual remitirá a la persona titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

INE aprueba financiamiento público para partidos y candidaturas independientes

A través de un comunicado, explicó que también se aprobó el financiamiento público federal de los partidos políticos nacionales y de las candidaturas independientes para el ejercicio 2027, equivalente a 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.

Detalló que la cantidad que corresponderá al conjunto de candidaturas independientes por concepto de financiamiento público para gastos de campaña en el Proceso Electoral Federal 2026-2027 será de 47 millones 275 mil 990 pesos.

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Presupuesto precautorio para consulta popular y revocación de mandato

Revocación de mandato costará 4 mil mdp

El órgano electoral precisó que también aprobó el presupuesto precautorio para la eventual organización de una Consulta Popular y de un proceso de Revocación de Mandato en el ejercicio fiscal 2027 por un monto total de 4 mil 736 millones 121 mil 734 pesos, de los cuales 4 mil 731 millones 413 mil 49 pesos corresponden a la eventual organización de la Consulta Popular, y 4 millones 78 mil 685 pesos al eventual proceso de Revocación de Mandato.

Puntualizó que dicho presupuesto considera actividades como la verificación de los apoyos ciudadanos, capacitación electoral, integración y ubicación de casillas, producción y distribución de materiales, difusión, desarrollo de la jornada, así como el escrutinio y cómputo de resultados.

Distribución de tiempos en radio y televisión para autoridades electorales

Además, aprobó los criterios de asignación de tiempo para las autoridades electorales federales y locales durante el Proceso Electoral Federal concurrente con los Procesos Electorales Locales 2026-2027, específicamente para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, período de reflexión y jornada electoral.

En ese sentido, estableció que se asignará el 70% del tiempo disponible en radio y televisión al INE para sus fines y el de otras autoridades electorales federales y el 30% restante se dividirá en partes iguales entre las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud.

Asimismo, aprobó la asignación de tiempo en radio y televisión para las autoridades electorales durante el cuarto trimestre de 2026, correspondiente al período ordinario, de conformidad con los criterios específicos siguientes:

A las autoridades electorales locales en las entidades en las que no se celebren elecciones locales y que presentaron oportunamente su solicitud, se les asignará un 25% del tiempo disponible, el cual se distribuirá en partes iguales, y el 75% restante se asignará al INE para el cumplimiento de sus fines.

Mientras que a las autoridades electorales de las entidades federativas en las que se celebre algún mecanismo de democracia directa o participativa y que presentaron oportunamente su solicitud, del tiempo disponible se les asignará 40% al INE; 40% al Organismo Público Local Electoral y el 20% restante se dividirá en partes iguales entre las demás autoridades electorales locales.