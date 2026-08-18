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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó que el huachicol fiscal se originó en las administraciones del PRI y del PAN y señaló que la reforma energética del 2013 estuvo marcada por corrupción y sobornos.

Ariadna Montiel acusa huachicol fiscal en PRI y PAN

Durante una conferencia de prensa, comentó que el expresidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), impulsó una reforma para privatizar la industria energética, la cual fue detenida por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, encabezado por el exmandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (2018-2024) y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Ante la aprobación de la reforma en materia de energía, impulsada por el expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 12 de diciembre de 2013, con la cual hicieron negocios privados "vulnerando la soberanía energética, nosotros realizamos movilizaciones para exigir una consulta popular. Esa reforma dio pie a la importación por parte de privados de hidrocarburos desde el extranjero".

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Caso Odebrecht y acusaciones de corrupción

También, por medio de un video compartido en redes sociales, recordó el caso Odebrecht, el cual fue dado a conocer en 2016 y donde la compañía brasileña pagó a funcionarios de diferentes países de América Latina millones de dólares a cambio de contratos de obra pública.

De acuerdo con este material, la relación entre el Partido de la Revolución Institucional y el Partido Acción Nacional, indicada por la líder de Movimiento de Regeneración Nacional, es que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, señaló al excandidato panista a la presidencia de México, Ricardo Anaya, por presunta corrupción.

"El huachicol fiscal nació con el PRIAN. La reforma energética estuvo marcada por señalamientos de sobornos y corrupción para entregar nuestros recursos naturales a intereses privados", declaró Montiel.

"No debe olvidar el pueblo de México que los traidores son el PRI y el PAN, pero, sobre todo, siempre han sido los delincuentes de cuello blanco que empobrecieron al país", advirtió.

Montiel agregó que Peña Nieto dio mil 377 permisos de importación de hidrocarburos, entre ellos a Ingemar, compañía de la que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es dueño.

"López Obrador retiró permisos por irregularidades, entre ellos a Ingemar, pero el anterior Poder Judicial le otorgó un amparo que le permitió seguir operando", agregó.

Acusan a Ricardo Anaya de recibir soborno

En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Anaya supuestamente recibió sobornos de Lozoya por seis millones 800 mil pesos, a cambio de apoyar la reforma en materia de energía durante la administración de Enrique Peña Nieto.

"Queda claro que en México hay dos proyectos de nación: el nuestro, que trabaja por el bienestar del pueblo, y el otro, que representa un régimen de corrupción y privilegios", declaró la dirigente nacional morenista.

"El PRI y el PAN, juntos, han construido tramas de corrupción, redes de corrupción, y cuando tuvieron el poder público en sus manos lo usaron contra el pueblo de México", concluyó.