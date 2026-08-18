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Estados Unidos detiene aranceles 50% a Canadá por tres días

El presidente Trump anunció la suspensión temporal de aranceles del 50% a Canadá.

Por El Universal

Agosto 18, 2026 09:45 p.m.
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Estados Unidos detiene aranceles 50% a Canadá por tres días
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- A través de su cuenta en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la suspensión de aranceles a Canadá.

      Donald Trump anuncia suspensión temporal de aranceles

      "He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, durante un período de tres días", escribió el mandatario.

      Acuerdo bilateral y espera de documentos

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      Trump explicó en su comunicado que Estados Unidos y Canadá están a la espera de la finalización de documentos, ya que ambos países han llegado a un acuerdo.

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