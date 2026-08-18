Corea del Sur y EE.UU. acortan maniobras militares por orden de Trump
Se acordó también reducir la escala de algunos ejercicios conjuntos sobre el terreno para ajustar la cooperación militar.
SEÚL, Corea del Sur (AP) — Las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron reducir la duración de sus maniobras militares a petición de Washington, informó la nación asiática el miércoles.
Detalles confirmados sobre la reducción de maniobras
Los ejercicios en curso con Estados Unidos concluirán el viernes, y no el 27 de agosto como se tenía previsto en un principio, indicaron las fuerzas surcoreanas en un comunicado. También acordaron reducir la escala de algunos ejercicios conjuntos sobre el terreno.
Acciones de la autoridad y contexto político
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado recortes a las maniobras poco antes de que comenzaran el lunes.
Trump citó lo que describió como una buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un y la negativa de Corea del Sur a sumarse a la guerra de Estados Unidos contra Irán.
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