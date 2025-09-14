› Desunidos › La secretaria regañona

La visita de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demostró que los aliados, al menos de nombre, no han zanjado sus diferencias.

Aunque en una medida menor, siguieron las muestras de repudio mutuo entre morenistas y gente del PVEM.

El entorno nacional, en donde las recientes declaraciones y posicionamientos, en torno a que Morena y los verdes romperían la alianza en 2027 flotó ayer en el Centro de Negocios SLP.

El ingrediente de la presencia del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, ausente en eventos anteriores, también dio evidentes muestras de que la antipatía hacia el gobierno oficial no se pudo ocultar ni para guardar las apariencias ante la presidenta.

Y en el ámbito de las acciones, la noticia es que el gobierno federal estaría dispuesto a liquidar los adeudos con el sistema de telesecundaria.

En documentos estatales, la administración gallardista atribuye el adeudo a que, inicialmente, se consideraban a las telesecundarias dentro de la nómina federal, sin embargo, señala que “a la fecha no han sido reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal ya que no transfieren los recursos correspondientes desde el ejercicio fiscal 2015”.

Desde 2022, el gobierno estatal no actualiza el monto de la cifra del adeudo en la Ley de Presupuesto. La última vez que se mencionó fue ese año, cuando ascendía a 913 millones de pesos. Habrá que ver si el compromiso se mantiene.

Tras regañar al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, por la osadía de seguir reclamando el adeudo que mantiene el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con la casa de estudios, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal la emprendió contra el Ceepac.

Erigiéndose en contralora, la funcionaria acusó al organismo electoral, en queja permanente por el incumplimiento de la administración estatal para entregar completas las aportaciones que le corresponden, y en general, por el ninguneo presupuestal desde que empezó este gobierno, de que los problemas financieros del organismo se debe a una mala administración de los recursos asignados al Consejo.

El organismo reviró desmintiendo la versión.

Resulta sorprendente los excesos en los que incurre García Vidal para negar que un gobierno sobre el que sí hay bastante evidencia de una administración deficiente de sus dineros, tiene deudas también bastante comprobables.

¡HASTA LA PRÓXIMA!