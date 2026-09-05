Doble exhibida > Saldos de una gira

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El desastroso intento del Congreso del Estado de legislar sobre la Inteligencia Artificial le propinó a los diputados una nueva exhibida en su más reciente acción sobre el tema: la realización de encuentros con especialistas sobre el tema.

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Pero aún, fue doble. En lo formal, activistas de Artículo 19, interlocutores en una de las jornadas conjuntas, reprocharon la cerrazón de los legisladores que impidió la presencia de periodistas en la reunión.

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Desde un día antes, el miércoles, el talante opaco del Congreso se empezó a vislumbrar al tratar de evitar la presencia de un sector de la prensa local a una conferencia de académicos.

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En la sesión siguiente, de plano cerraron las puertas e incluso intentaron despistar a los tenaces reporteros con un cambio de última hora en la sede.

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Los invitados de Artículo 19 revelaron que a ellos también les desconcertaron las maniobras y censuraron que se negara la presencia de los periodistas.

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Siendo Artículo 19 una organización enfocada a la libertad de prensa, esperar que no hubiera desacuerdo en el manejo de las reuniones resulta ingenuo.

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Y por lo que respecta al fondo de los encuentros, que los representantes de la organización tuvieran que recordarles a los diputados que están impedidos de legislar en materia de IA, debido a que se trata de una materia de estricto carácter federal.

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Esa situación deja totalmente sin justificación legal a la Ley Serrano y la desnuda como lo que en realidad fue: un intento de censura.

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Ante tal exhibición, es entendible la decisión del principal promotor de ese desatino jurídico, el diputado del PVEM Héctor Serrano. De retirarse de cualquier tarea relacionada con la legislación en materia de IA.

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Es lo mejor. Hace tiempo que dejó de ser un interlocutor válido en esta discusión.

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La visita de Claudia Sheinbaum Pardo a San Luis fue, en lo que se vio, lo que se esperaba: un informe particularizado de las acciones de su gobierno en el estado. La estrella fue la presidenta.

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Si la visita tuvo un impacto relevante en la situación político electoral del estado, no se percibió en el evento.

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Eso no quiere decir que se dieran situaciones llamativas, como la presencia del alcalde Enrique Galindo Ceballos, que no desaprovechó la oportunidad de sacarse al selfie presidencial; en el otro extremo, una ausencia, la de Gerardo Sánchez Zumaya, quien sabe si porque decidió no asistir o no fue invitado.

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Y no faltó el pleito de la gira, pero ahora no entre verdes y morenistas, sino entre verdes y rojos del PT que se pelearon por unas banderas. Parece que la gran cercanía que tenían estos partidos es cosa del pasado.