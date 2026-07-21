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> Obra detenida > Compra incómoda

Por Redacción

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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      En su entrega del 12 de marzo de este año, el columnista Juan José Rodríguez reveló en sus "9 Esquinas" que la pavimentación del Río Santiago en su tramo del Periférico oriente y Palma de la Cruz llevaba entonces un año y medio de retraso y estaba abandonada.  

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      Hablaba de la obra más costosa realizada por la Seduvop en 2024, pues costó más de mil 025 millones de pesos.

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      La obra generó polémica pues fue entregada a empresas constructoras vinculadas con constructores tabasqueños, relacionados al entorno charro potosino, muy querido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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      En relación con eso, la pavimentación y la canalización de las aguas negras que corren libremente por la zona beneficiarían a los vecinos de la zona... entre los que está el gobernador, cuyo rancho charro está sobre esa vía.

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      La obra también fue señalada por ser el origen de arrasar de manera indiscriminada con árboles en la zona, sin contar con las autorizaciones ambientales 

      requeridas.   

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      La información surgida ayer explica el motivo de la detención: un amparo presentado por ejidatarios de Palma de la Cruz, que reclaman una indemnización por el uso de sus tierras.

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      Del asunto, el gobierno estatal nunca soltó prenda del obstáculo legal. Y quién sabe si lo haga ahora. Después de todo, que esta megaobra esté parada por un amparo de ejidatarios no es algo qué presumir.

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      Hay adquisiciones públicas que intranquilizan, no por sus montos, sino los productos que las autoridades compran.

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      Es el caso del contrato DGCA-DCO-IR-00020-26, firmado por la Oficialía Mayor del gobierno del estado con la empresa IVG Comercializadora SA de CV, una compañía de Monterrey ue se dedica a la venta de material forense.

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      A esa empresa se le compraron tres mil 670 bolsas para cadáveres de personas adultas. Por ellas, iba a pagar 379.00 pesos por cada una, que arrojaban un total de un millón 613 mil 478 pesos, ya incluido el IVA.

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      Sería interesante que la Oficialía Mayor explicara las condiciones que determinaron la compra de ese número preciso de artículos tan macabros.  

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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cayó en el silencio luego de conocerse que, como lo pidió, ya le presentaron una denuncia contra el evento de los 20 años del gallardismo, por ser un acto adelantado de campaña.

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      El asunto tiene la suficiente relevancia como para que el consejo comunique el proceso que lleva la denuncia presentada por el abogado Luis González Lozano.

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