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> Funcionó Ley Serrano > Juego rudo en Fundadores

Por Redacción

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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      Ayer por la noche, las ciudadanas involucradas por la FGE en presuntos delitos relacionados con la "Ley Serrano" salieron libres tras ser sometidas a prisión preventiva.

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      La versión oficial de la Fiscalía General del Estado indicó que un juez de control autorizó la salida alterna de suspensión condicional del proceso en su contra.

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      El comunicado apunta a que las detenidas habrían aceptado su responsabilidad en la comisión de delitos, pues señala entre las condicionantes la existencia de un  plan de pago de reparación de daño, además de estar localizables y acudir a firmar mensualmente, durante un año, en la Unidad de Medidas Cautelares. El incumplimiento de esas condiciones las reenviaría a la prisión preventiva, agregó el comunicado.

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      En el entorno de las dos creadoras de contenido, la versión difiere, pues se señala que fue por acciones de la justicia federal, sin especificar en qué sentido 

      habrían ocurrido.

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      Para efectos prácticos, el experimento fue exitoso para quienes propiciaron el nacimiento de esta controvertida reforma: lograron meter a la cárcel a alguien gracias a la reforma.

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      Está por verse, sin embargo, si la Ley Serrano sobrevive al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la controversia constitucional presentada por la CNDH.

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      También hay que estar pendientes de si este desenlace aliente al Congreso a inventar más normas que parecen orientadas a un control duro de la crítica.

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      Quizá algo sabían los diputados y funcionarios del Ceepac cuando anunciaron que era un hecho que en Pozos habría elecciones el 

      año entrante.

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      Con el rechazo de la SCJN a la impugnación de los destituidos integrantes del primer Concejo municipal poceño del proceso presentado para lograr la reinstalación, se eliminó el último obstáculo que mantenía en la incertidumbre los comicios. 

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      Esa les salió.

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      Como un equipo bien aceitado y coordinado, el gabinete estatal le aplicó el catenaccio a la alcaldía buscando impedir que el ayuntamiento use la plaza Fundadores para exhibir los partidos

      z del mundial.

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      La secretaria de Finanzas, Ariana García, acató la orden del director técnico de cerrar el camino a toda costa y metió rudo la pierna.  Su dependencia controla el estacionamiento subterráneo de la plaza y anunció que no permitiría el apuntalamiento de la plancha desde abajo.

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      Como defensa mañoso que esconde la pierna después de soltar la patada, para dar la impresión de juego limpio, la funcionaria presumió conocimientos de Protección Civil  para respaldar su decisión.

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      Habrá que ver si hay contrataque del equipo contrario.

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