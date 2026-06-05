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Gabinete carrusel Novatas bajo la lupa

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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      El gabinete de Ricardo Gallardo Cardona se convirtió en un carrusel de nombramientos casi desde su inicio y quizá los más recientes sean los más polémicos. 

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      Las cuatro dependencias involucradas, Sedeco, la SEGE, Cultura y la Coordinación Estatal de Protección Civil, tendrán titulares con ninguna experiencia relacionada con sus nuevas tareas.

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      O al gobierno del estado se le acabaron las opciones u optó por las lealtades en lugar de la eficacia, al rechazar la posibilidad de incluir algún elemento externo.

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      Los dos últimos cambios tienen bastante ingredientes para la polémica. Ya se mencionó la desconfianza que genera Deysi López Sierra al frente de la SEGE por la inexperiencia total que presenta en el ámbito educativo.

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      Ahora, a esa suspicacia se suma el desastroso estado en el que dejó al Registro Civil, su última responsabilidad, que se refleja en el lamentable estado de las máquinas automáticas de la expedición de actas, descompuestas o apagadas, y el grave fallo de manejar una grave desactualización en sus bases de datos, lo que deja a los usuarios ante la posibilidad de tener que gastar tiempo, y sobre todo, dinero, al tener que corregir los documentos.

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      Y ayer, se conoció el nombramiento de la exdiputada local por el PVEM, Nadia Ochoa Limón que será la nueva encargada de Protección Civil. 

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      Tiene estudios de mercadotecnia, comunicación y Derecho, disciplinas que no tienen nada en común con la delicada tarea de garantizar la seguridad de las personas, la prevención de desastres y la atención cuando estos ocurren.

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      Materialmente, de su trabajo dependen vidas. Por ello parece muy arriesgado el nombramiento.

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      Ochoa Limón tendrá poco tiempo para aclimatarse en el cargo antes de enfrentarse a situaciones polémicas. 

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      A menos de una semana del inicio del Mundial, le tocará lidiar con el enfrentamiento entre el ayuntamiento capitalino y el gobierno del estado por la Plaza Fundadores, que la alcaldía planea usar como escenario para los partidos futboleros.

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      De índole más político que técnico, no es un secreto para qué lado se inclinará, pero su inexperiencia podría ser un factor que influyera en el desenlace.

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      Y en mes y medio, le tocará lidiar con el control de multitudes que seguramente abarrotarán la Fenapo. El año pasado, la CEPC fue una convidada de piedra ante los riesgos que generaron estas concentraciones, y no se espera que sea distinto en esta edición.    

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      Pero hoy está a cargo una titular bisoña en la materia. En caso de alguna eventualidad, este aspecto resaltará.

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