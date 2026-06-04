Secretaria inexperta > El Verde, mudo

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No fue del mejor modo el arribo oficial de Deysi Maribel López Sierra como nueva titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

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Estaba planeada para ser atestiguada por los reporteros de la fuente, que acudieron a la hora citada, pero en Palacio de Gobierno les comentaron que el evento se atrasaría dos horas, por lo que salieron para cubrir otro asunto.

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Esto fue aprovechado para adelantar la ceremonia de toma de posesión, sin presencia

reporteril.

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A saber por qué en Palacio de Gobierno optaron por tal reserva. Quizá no se le quería exponer a cuestionamientos sobre su evidente falta de experiencia educativa y las dudas que han generado su movimiento.

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Hasta en el Congreso, Crisógono Pérez López, ligado al gremio magisterial y muy poco dado a los señalamientos críticos, expresó su deseo de que la nueva titular proviniera del ámbito educativo.

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Otro tema incómodo es el de las irregularidades registradas en el Registro Civil, cuando López Sierra la encabezaba. Se trata del cobro a los usuarios de las correcciones de actas cuyos yerros eran responsabilidad de funcionarios de la dependencia.

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La primera medida de la funcionaria en su nuevo cargo también fue polémica. Hace unas semanas, causó indignación el anuncio de la SEP de acortar los días de clases a causa del Mundial, medida que causó tanto descontento que se echó para atrás.

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A la nueva secretaria de Educación le correspondió oficializar el fin anticipado de clases. Aunque no será el cinco, como planeaba la SEP, la tarascada escolar empezará el 30 de junio en la Huasteca y la Zona Media y el 7 de julio en el Centro y en el Altiplano.

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El calor, y no el futbol, fue el

pretexto.

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que no se referiría a ninguna iniciativa o diputado con respecto a la nueva legislación que pretende regular la actividad en los medios.

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No lo necesita. Seguramente en Vallejo ya tomaron para confeccionar las reformas a como se dicte en Palacio de Gobierno.

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El PVEM ha optado por el silencio ante el descubrimiento de que su comité municipal en Villa de Reyes albergaba decenas de despensas de la Sedesore del gobierno estatal.

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Tampoco se ha dado una explicación sobre el motivo de la presencia de los alimentos, aunque todo mundo lo sospecha: la coerción obtener respaldo al partido a cambio del beneficio que no debería tener ninguna coerción.

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El que sí habló del tema fue el gobernador, que ya hasta anunció destituciones dentro del partido, dejando claro quién manda ahí.