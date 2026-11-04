Multichambismo oficial > Día negro para la UASLP

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Sean del color que sea, los partidos políticos hacen uso de su poder, de sus influencias, para beneficiar a los suyos.

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Lo estamos viendo con Morena en el caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. Y se puede decir algo semejante con el Partido Acción Nacional en San Luis Potosí.

A las pocas semanas de que el secretario general en funciones de líder del comité estatal, es decir, dirigente del partido de facto, Enrique Dahud Uresti, se separó del ayuntamiento, en cuya nómina aparecía, se descubre que Capturan a presunto extorsionador de comerciantes también está en la nómina del Congreso del Estado.

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Es decir, tenía tres salarios dependiendo del presupuesto público. ¿Este multichambismo dependiente del erario fue propiciado por sus méritos, talentos y habilidades o por su militancia política y su ubicación privilegiada en la burocracia partidista?

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Si el PAN piensa utilizar como argumento de campaña que no incurre en prácticas cuestionables en el manejo de los recursos públicos para diferenciarse del Verde, Dahud Uresti y quienes los han llevado a las nóminas gubernamentales se convierten en una grave contradicción de ese discurso.

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El blanquiazul se está erigiendo como la alternativa antigalllardista para 2027. Bien haría en no imitar al adversario.

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Qué día tuvo ayer la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

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En otro lamentable incidente relacionado con el suicidio, un alumno de Medicina se lanzó al vacío. Afortunadamente, no logró su cometido. La salud mental sigue siendo un desafío en la universidad más importante del estado. Aunque hay que decirlo que la responsabilidad es compartida con los universitarios y sus familias.

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En Estomatología, una protesta por el alza de tarifas y reducción de descuentos a los servicios que brinda la facultad, además de la falta de insumos, provocaron el bloqueo de la glorieta González Bocanegra. La dirección argumentó que una complicación en los procedimientos de compra es la causa del atraso, pero parece que la UASLP deberá trabajar más en eso.

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Y la Orquesta Sinfónica Universitaria desafinó por las denuncias de inequidad en el trato entre músicos becarios y externos.

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Los problemas se le amontonan al rector Alejandro Zermeño.

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Lo que arrojan los resultados preliminares de la elección intermedia en Estados Unidos es que el Principio del Péndulo nunca pierde vigencia.

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El gobierno de Donald Trump se desbarrancó en frivolidades, escándalos, divisionismo, extremismo y, sobre todo, pésimos resultados económicos. Y el electorado estadounidense se lo cobró a él y a su partido, aún en sitios considerados bastiones republicanos.

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Un mal gobierno, por más poderoso que se vea, genera consecuencias electorales negativas para el o los partidos que lo impulsan. La lección está ahí para la 4T a nivel nacional, y para el Verde aquí.