Otra derrota > Viejo debate

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El Congreso del Estado y la administración estatal se enfilan de nuevo a sufrir una derrota en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que parece determinada a anular la modificación que le daba al gobierno estatal, y que por consiguiente, se las quitaba a la alcaldía capitalina, atribuciones osbre la administración y manejo de la Zona Industrial.

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Se trata del decreto que empezó a gestarse aún antes de esta administración que pretendía abrir la Zona Industrial, vía la modificación de los usos de suelo permitidos en esa área, para que se pudieran establecer negocios y establecimientos como hoteles, autoservicios, tiendas de conveniencia hospitales y escuelas.

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Ya con Ricardo Galalrdo en la gubernatura, el proyecto se materializo en un decreto, que fue impugnado de inmediato por la alcaldía capitalina, que vio invadidas sus facultades.

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Está además la cuestión de que el decreto abría la puerta a la instalación de edificios de alta concentración de personas en una zona sujeta a riesgos de accidentes industriales, lo que traería graves consecuencias,

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El proyecto de sentencia, a cargo de la ministra Irene Herrerías, determina anular las reformas controvertidas por la alcaldía, dejando a salvo sus derechos.

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Esto no es positivo para una administración gallardista que está en guerra abierta contra quien es considerado su principal rival político, el alcalde Enrique Galindo.

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En este escenario de confrontación, las derrotas y victorias se magnifican.

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Para el Congreso, es otro día más en la oficina. De tantas derrotas en el pleno de la SCJN, esta es una más.

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La semana que concluyó, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se vio de nuevo envuelta en la controversia al desatarse un debate generado por la intervención de políticos y funcionarios en la Semana de Derecho organizada por esa facultad.

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La asistencia del coordinador de la defensa de la 4T en San Luis, Elí Cervantes, y el alcalde Enrique Galindo, entre otros, abrió la puerta a críticas de otros políticos sobre la actividad política en el campus de la UASLP.

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No es una discusión nueva. Algunos mantienen la idea de que la institución debe blindarse a toda costa de la presencia de políticos. Otros señalan que la idea es retrógrada y que los universitarios tienen el suficiente criterio para establecer los límites de esa participación.

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Allegados al movimiento gallardista fueron los que más criticaron la medida, en buena parte por la participación el alcalde. En ese sentido, en la institución se reconoció cierto desequilibrio debido a que no hubo representante ligado al PVEM o al gallardismo. Si bien puede interpretarse como un desaire, no hay que olvidar que la UASLP ha sido blanco de ese grupo político.

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Al final, el ambiente preelectoral acabó politizando el ejercicio. Lo cual tampoco es una sorpresa.