Bajo perfil > Gazapo estadístico

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En contraste con el innegable tono de campaña que la senadora Ruth González Silva le imprimió aquí a su segundo informe de actividades, en la Cámara de Senadoras lucha por quitarse de encima los reflectores.

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Notas de medios nacionales consignan que en la más reciente sesión del Senado, la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona evadió vehementemente tocar el tema de su postulación a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México.

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"Yo no quiero hablar de candidaturas por este momento... me gustaría seguir trabajando" le respondió a reporteros de la CDMX, que insistieron en cuestionarla sobre sus aspiraciones políticas.

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Quizá el hecho de no estar en el ambiente favorable que se le fabrica en la entidad y la preocupación de no mentar el tema político cerca de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, férrea opositora al nepotismo electoral, generan este viraje de timón de la senadora.

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Entre los muchos temas en el que el gobernador necesita la asesoría de sus colaboradores está el de seguridad. Concretamente en el de la amplia diferencia de los conteos de homicidios que realizan el Inegi y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El año pasado, la brecha entre ambas fue la más alta desde 2012. El Inegi contó que durante 2025, en San Luis 377 víctimas de asesinato. El SNSP, alimentado con cifras de la Fiscalía, reportó 207, 170 menos.

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En respuesta, el mandatario achacó la diferencia a que en los números del Inegi se contabilizaban de manera incorrecta las muertes accidentales, específicamente de índole vial.

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El gobernador incurre en un error debido al desconocimiento de la metodología del Inegi, que diferencia de manera clara ambos indicadores, llevando cuentas diferentes de los fallecimientos por accidentes y de los homicidios.

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Es difícil que esto sea ignorado por el gabinete de seguridad, que al omitir señalárselo al mandatario, lo expone a estos gazapos.

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Siguen ardiendo los rescoldos que dejó el encontronazo entre el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo por las denuncias mutuas sobre obras públicas y llega un regidor capitalino, Jorge Zavala, a reavivar el incendio.

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Su denuncia de que una obra de Seduvop de 2022 tuvo deficiencias que a la larga generaron el colapso de un drenaje sanitario no va a caer bien por los rumbos de Palacio de Gobierno.

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Y en donde el refuego no baja es en las redes sociales. Es territorio comanche, en el que nadie puede poner orden y, por tanto, es el escenario más encarnizado de la batalla política de los

dos funcionarios.