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Para dentro de dos semanas, se prepara una "PVEMfest" que, bajo el disfraz de un encuentro ecologista, podría convertirse en un "predestape" de la senadora Ruth González Silva a la postulación que ella insiste en que no está pensando.

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El diario Reforma consignó en una nota ayer que los próximos 24 y 25 de noviembre, se organizará en esta capital el Foro Internacional Ambiental. No establece si organizado por el Partido Verde o el gobierno potosino, pero sí indica que el gobernador Ricardo Gallardo será galardonado con el Premio al Mérito Ambiental.

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Contará con la presencia de Jorge González Torres, el fundador de la franquicia política, que reaparecería públicamente tras años de ausencia.

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La nota también atribuye a "fuentes consultadas" un dato interesante: que en esos días había un "predestape" de González Silva como "posible" candidata del Verde a la gubernatura.

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Antier, ante el asedio reporteril en el Senado, la esposa del gobernador aseguró que ya no quería hablar del tema.

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Otra vez, de manera gratuita y obsequiosa, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado respalda la ofensiva de Gallardo Cardona contra la alcaldía.

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Luego del anuncio de que investigaría el caos del puente de la avenida Jacobo Payán, ahora enfoca sus baterías al tema del agua.

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El mandatario estatal de nuevo arremetió contra el interapas y la gestión municipal del líquido y no tardó mucho el IFSE en aparecer con un boletín en los que hablaba de la "probable simulación en contrato de rentas de pipas".

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Lo curioso es que no anunciaba ninguna nueva investigación, sino en una autoreferencia, pues recordaba que en la cuenta pública de 2024, el IFSE realizó observaciones por 74 millones de pesos al gobierno de Enrique Galindo por la anomalía. Resaltaba que las irregularidades eran recurrentes.

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No es reprochable que el órgano fiscalizador cumpla con su labor. Si comprobó anomalías, que sancione a los responsables. Aquí cabría preguntar por qué a dos años de las observaciones que realizó, no se establece si ha habido o no sanciones.

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Pero no escapa a la atención la sincronía que muestra el IFSE con la ofensiva gallardista contra el ayuntamiento, que tiene un evidente carácter político electoral.

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Por el uso faccioso que se le está dando, el actual IFSE se está pareciendo mucho a la extinta Auditoría Superior del Estado de los tiempos de José de Jesús Martínez Loredo.

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¡HASTA MAÑANA!