Presentan 3ra. Carrera Atlética Guadalupana

Este viernes al mediodía se realizó la presentación oficial de la 3ra. edición de la Carrera Atlética Guadalupana, organizada por Cáritas Parroquial de Nuestra Señora del Refugio, la cual se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre de 2025, en punto de las 18:00 horas, con salida y meta frente a la Parroquia de Rayón.

Durante el anuncio, el Comité Organizador destacó que el evento mantiene su carácter recreativo, deportivo y de convivencia comunitaria, y tiene como objetivo promover la actividad física, el fortalecimiento del tejido social y el altruismo en la población rayonense.

De acuerdo con las bases de inscripción, podrán participar corredores inscritos en las distancias de 3 y 5 kilómetros, así como en la prueba representativa de 600 metros. Las categorías contempladas van desde infantil hasta máster, en ramas varonil y femenil. La ruta incluye las principales calles de la cabecera municipal, como Francisco A. Rivas, Galeana, 5 de Mayo, Mina, G. Rivas Guillén y Jardín Hidalgo.

El Comité informó que no habrá premiación en efectivo. Sin embargo, los primeros 300 inscritos recibirán un kit de corredor, que incluye la playera conmemorativa del evento. Las inscripciones tienen un costo de 200 pesos y permanecerán abiertas hasta el sábado 13 de diciembre, en las oficinas de la Notaría Parroquial, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

En el presídium estuvieron presentes el director de Cáritas Parroquial de Rayón, Padre Silviano Martínez; la coordinadora de Cáritas, Judith Guerrero Ponce; el Ing. José Faustino Ortiz Pérez, responsable de la vocalía de diseño y comunicaciones; la Ing. Karina Espinoza, encargada de la vocalía de alimentos, y el director de Tu Tiempo a Tiempo, José Luis García.