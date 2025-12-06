logo pulso
Autogol de Da Costa da triunfo al Gladbach

Por AP

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
MAINZ.- Mainz sigue anclado en el fondo de la Bundesliga después de que el visitante Bourssia Mönchengladbach ganara el viernes 1-0 con un autogol de Danny da Costa.

Mainz nunca había perdido ninguno de sus cinco partidos anteriores de la Bundesliga que jugó en viernes y Gladbach no había ganado ninguno de sus siete, pero esas rachas acabaron con el desafortunado gol en la segunda mitad de Da Costa.

El cabezazo de Haris Tabakovic a los 58 minutos se dirigía desviado hasta que golpeó al defensor del Mainz y descolocó a su propio portero.

Nelson Weiper tuvo oportunidades para marcar para el Mainz, pero las desperdició, y Nicolas Moritz estuvo atento bajo los postes para el visitante, mientras que la racha sin victorias de Mainz en la liga se extendió a nueve partidos.

Mainz se mantiene último de la tabla de 20 equipos con seis puntos, uno detrás de St. Pauli.

Gladbach subió al noveno lugar.

