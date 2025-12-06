Autogol de Da Costa da triunfo al Gladbach

MAINZ.- Mainz sigue anclado en el fondo de la Bundesliga después de que el visitante Bourssia Mönchengladbach ganara el viernes 1-0 con un autogol de Danny da Costa.

Mainz nunca había perdido ninguno de sus cinco partidos anteriores de la Bundesliga que jugó en viernes y Gladbach no había ganado ninguno de sus siete, pero esas rachas acabaron con el desafortunado gol en la segunda mitad de Da Costa.

El cabezazo de Haris Tabakovic a los 58 minutos se dirigía desviado hasta que golpeó al defensor del Mainz y descolocó a su propio portero.

Nelson Weiper tuvo oportunidades para marcar para el Mainz, pero las desperdició, y Nicolas Moritz estuvo atento bajo los postes para el visitante, mientras que la racha sin victorias de Mainz en la liga se extendió a nueve partidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mainz se mantiene último de la tabla de 20 equipos con seis puntos, uno detrás de St. Pauli.

Gladbach subió al noveno lugar.