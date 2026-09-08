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Época de alianzas Polución política

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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      La temporada de coqueteos y desdenes políticos está abierta desde hace semanas.

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      El dirigente nacional priísta, "Alito" Moreno, le aventó el lazo a los verdes potosinos, con un rechazo tajante desde la dirección nacional del partido y un quizá de los locales.

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      El Verde, por su parte, abrieron el abanico prácticamente a todos los que se quisieran involucrar.

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      Y ahora, Morena hace lo propio, pero reiterando que el blanco es el aliado verde. Siendo imposible que los aliados fueran los tricolores o los blanquiazules, el llamado tendría que estar dirigido al Partido del Trabajo y a Nueva Alianza.

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      La tendencia para el 2027 apunta a que habrá partidos "locomotora" que lideraran su respectivo convoy, disputándose los porcentajes minoritarios de sus aliados, pero que en una eventual disputa cerrada, serán vitales para llegar al triunfo.

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      El pleito de la Comisión Estatal del Agua y el Interapas está en vías de generar un nuevo episodio. Ya en semanas anteriores, el organismo estatal balconeó un adeudo del Interapas.

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      Desde hace más tiempo, el enfrentamiento se ha centrado en que el estado presione con la desaparición del organismo o, cuando menos, su debilitamiento con la salida del municipio soledense del operador metropolitano.  

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      Ahora, las quejas contra la Fenapo por parte de vecinos que acusan que en temporada ferial, el recinto colapsa el servicio de agua y de drenaje.

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      Además, hay dudas sobre el modo en que la Fenapo se relaciona con el organismo. En teoría, el Interapas debería tratar a la dependencia estatal como a cualquier otro cliente, pero en la práctica, hay versiones que apuntan que el patronato de la Fenapo ha evadido esas responsabilidades.

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      No sólo es la feria. Otras dependencias estatales cuyas sedes están en la misma zona, estarían en la misma situación. Es innegable que uno de los factores es la rivalidad política entre el gobierno estatal y la alcaldía capitalina, que ha contaminado el clima de coordinación que debería existir entre ambos bandos.

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      Los empresarios están incómodos ante el cobro de los impuestos ambientales.

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      Pese a que ya tienen tiempo de haber sido aprobados, la Secretaría de Finanzas no ha podido "vender" de manera adecuada este tipo de tributos, algunas cámaras empresariales han cuestionado los impuestos.

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      Y es que, con el obvio gasto que implica, las empresas no ven un beneficio claro de estos impuestos ambientales, por lo que ya exigen que se establezcan incentivos que les retribuyan algo.

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      El sentido recaudatorio de estos impuestos queda desnudado por el reclamo de los empresarios ante lo oneroso que son y la percepción de lo poco útiles que son.    

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