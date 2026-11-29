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Uno de los efectos contraproducentes que le genera el caso Taddei al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) es que coloca en tela de duda sus reclamos por una mejora presupuestal.

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De manera casi permanente, el organismo electoral se ha visto obligado a operar con severos recortes presupuestales impuestos por el gobierno gallardista, que no solo se queda muy corto con respecto a las solicitudes de recursos que cada año hace el organismo electoral; sino que incumple con la entrega total incluso de los montos reducidos.

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Muestra de esto es el 2027. El Ceepac calculó para realizar el proceso electoral del año entrante 763.1 millones de pesos, que solicitó formalmente a Finanzas.

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La respuesta fue un recorte de 24.2 millones de pesos, para dejarla en 738.8 millones de pesos, favoreciendo además a los partidos políticos.

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Hasta antes del escándalo que vinculó a la titular del INE con oscuros negocios para beneficiar a proveedores privilegiados que le vendían urnas, cajas y material electoral, estos reclamos eran vistos con cierta consideración, por el desventajoso sometimiento ante el Ejecutivo.

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Pero ahora, cuando hay indicios de que Taddei arrastró a los órganos electorales locales, el Ceepac entre ellos, a esas prácticas sospechosas, quizá la tendencia cambie.

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Es decir, para qué darle más recursos a una instancia que fue manipulada para beneficiar, con concursos dirigidos y sobrecostos, a empresas privilegiadas.

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El pirateo de iniciativas es una tradición que nunca muere. Ahora fue el organismo municipal de agua de Tamuín el que copió una iniciativa de tarifas a su similar de Valles, incluyendo los costos.

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Ojalá que los diputados estén despabilados para atajar esos intentos.

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Lamentablemente, los diputados, sobre todos los de las bancadas oficialistas, parece más empeñados en parar incrementos en las tarifas de agua, sobre todo en los municipios que se han rebelado a someterse al poder gallardista.

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Al mismo tiempo, demuestran una ceguera total ante el desproporcionado incremento que pretende imponer el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, vía las reformas a la Ley de Hacienda del año entrante, a las tarifas de derechos relacionados con la venta de alcohol.

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Al respecto, los legisladores de la bancada Verde no han expresado ni un comentario negativo, lo que se convierte en un virtual permiso para el terrorismo fisca.

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Permítanse las prácticas recaudatorias en las urnas de mi compadre, parece ser la máxima.