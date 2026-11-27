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Resulta irónico que Ana Elisa N., la exfuncionaria de la desaparecida Auditoría Superior del Estado (ASE) detenida el miércoles por una demanda de falsificación mediante la cual pudo ganar un laudo a la dependencia en 2019, haya sido aprehendida mientras atendía otra demanda laboral.

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De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, la exservidora pública fue aprehendida antier al mediodía en el cruce de Independencia y Madero, esquina que ocupan, además de la Dirección General de Pensiones, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

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Ana Elisa había acudido ahí para una dirigencia dentro de un juicio laboral emprendido contra la encarnación actual de la ASE, el IFSE.

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La Policía de Investigación de la FGE la buscaba desde hace días, luego de que un juez obsequió una orden de aprehensión por la maniobra que hace años, le permitió un finiquito indebido de dos millones de pesos.

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Resulta interesante el trayecto que tuvo la ahora detenida en el servicio público luego de ser despedida por la ASE que dirigía Rocío Cervantes, que al inicio de su mandato tuvo que reconstruir un organismo totalmente desprestigiado por el escándalo de la "Ecuación Corrupta".

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En esta tarea, la titular de la ASE se embarcó en una serie de despidos que derivaron en varios litigios, entre ellos, uno abierto por la exfuncionaria mencionada.

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Tras ganar, de manera presuntamente fraudulenta, el litigio a la ASE, la funcionaria regresó al lugar donde tenía una plaza asegurada: la alcaldía soledense.

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Sin embargo, en noviembre de 2021, el naciente gobierno de Ricardo Gallardo Cardona sorprendió al nombrarla secretaria técnica del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en donde se mantuvo hasta que, sin explicación alguna, fue removida en febrero de 2024.

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En el desamparo laboral, regresó a la instancia que demandó, pero ahora ya era el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, en donde pasó solo dos días en el más completo ostracismo antes de ser despedida de nueva cuenta.

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Precisamente contra ese despido fue el que abrió el laudo por el cual, al acudir a una dirigencia, está detenida ahora.

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El caso sirve para exponer cuán lenta es la justicia en San Luis Potosí y como recordatorio de que los escándalos que vivió la ASE ya dejaron una persona detenida, pero no por el caso de la "Ecuación Corrupta".

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Ya surgieron las primeras manifestaciones de inconformidad y rebelión contra los excesivos incrementos tributarios propuestos por el gobierno estatal para 2027. Surgieron, naturalmente por ser el sector más golpeado, del ámbito de los establecimientos que expenden alcohol.

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En el Congreso también se pronunció en contra Rubén Guajardo, diputado panista.

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En contraste, de acuerdo a una nota informativa que coincidió con la revelación de los excesivos incrementos y la creación de cinco nuevos tributos, legislador del PVEM, Fernando Gámez, declaró que en el paquete fiscal estatal del año entrante no había ni alzas ni nuevos tributos.

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¿Pues qué leyó?