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Ayer, miembros de Morena y del PRI, generalmente enfrentados coincidieron momentáneamente en un tema: repudiar al Partido Verde Ecologista de México.

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Tres aspirantes a la candidatura guinda a la alcaldía, Cuauhtli Badillo Moreno, Carlos Arreola Mallol y Emilio Rosas Montiel, coincidieron en señalar al "aliado" por intentar llevar a sectores vinculados con el tricolor a la alcaldía, situación con la que Morena estaba en total desacuerdo.

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Mientras que en el ayuntamiento, la regidora priista Margarita Hernández Fiscal reprochó que la dirigencia estatal se ha acercado demasiado al PVEM, un partido que, consideró, ha maltratado a la militancia tricolor. Ante la posibilidad de una alianza electoral en San Luis, consideró que eso sería una "falta de dignidad política".

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Vaya mérito el del PVEM el de unir a adversarios en una opinión común. Irónicamente, es en contra.

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Si se concreta un próximo viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad el próximo mes, como sugirió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, podríamos calibrar de primera mano la temperatura de la relación entre la presidenta y el mandatario estatal.

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El caso del millonario pago del DIF estatal al medio marcadamente crítico a la 4T, Latinus, sería la variable más reciente que podría generar alguna reacción de la mandataria.

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O quizá una eventual ausencia sea el mensaje.

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Por cierto, la fe ciega que el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés tiene en el líder del gallardismo y su esposa, la senadora Ruth González le impide ver la evidencia que respalda la revelación hecha por Sin Embargo de que el DIF estatal realizó pagos millonarios a una empresa vinculada a Latinus.

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El legislador cuestiona si hay una relación entre BCG Limited Consulting y el medio que dirige Carlos Loret, cuando investigaciones periodísticas e incluso dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera la han comprobado plenamente.

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Pero hay políticos que hacen lo que sea para quedar bien con quien les concede algo de poder.

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Aunque la lluvia de este fin de semana no ha sido intensa, bastó un constante "chipi chipi" para causar las tradicionales inundaciones en varias avenidas, incluyendo los bulevares río Santiago y el Jacobo Payán.

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Ojalá que el ayuntamiento capitalino y el gobierno estatal inviertan tiempo y recursos tanto como lo hacen para despedazarse mutuamente en pleitos político electorales.