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Cuando Reforma anunció la celebración de la "PVEMfest" y la posibilidad de que sirviera como un destape (uno más) de la senadora Ruth González Silva como candidata de ese partido a la gubernatura, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, e incluso ella, salieron a negar la versión.

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Pues bien, al parecer sólo ellos lo creyeron, Era imposible que el PVEM movilizara tal cantidad de peso político, con sus mayores figuras, a su bastión territorial y en un evento de calibre internacional, sin aprovechar la oportunidad de lanzar un mensaje electoral.

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Y no es que fuera sorpresa la referencia a la senadora. Lo que hubiera sido sorpresivo era que el gobernador hubiera acertado en su negativa.

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El carácter de plataforma electoral del congreso de partidos verdes de América fue tal que no sólo hubo uno, sino dos destapes. Además del de la senadora a la gubernatura, estuvo el del diputado federal Juan Carlos Valladares como abanderado del Verde a alcaldía de la capital.

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Ayer, los funcionarios estatales, principalmente los integrantes del gabinete, la tuvieron difícil. De forma previa al evento, les cayó la invitación, que no establecía la asistencia obligatoria. Esa tarea la cumplieron los comentarios anexos de qué si querían conservar el puesto, debían asistir.

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Un día antes, a alguien se le ocurrió pensar que los funcionarios habían citados a un evento partidista en horario laboral, por lo que hubo incluso sugerencias de que, para evitar problemas administrativos, los funcionarios de primer nivel no asistieran.

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Hasta se elaboró una especie de manual de medios en los que se les pedía que en las declaraciones de los reporteros hubiera un estricto enfoque institucional, elogioso sí hacia las acciones del gobernador, pero que estuviera totalmente exento de afirmaciones partidistas o electorales.

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Y al final, regresó la orden tajante: si quieren conservar el puesto, asistan.

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Lo hizo la mayoría. Fueron a un evento aprtidista en horario laboral.

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El semblante del diputado federal verde Óscar Bautista en el evento de ayer fue de funeral. Seguramente se llevó un regaño por su aventurada frase de que el gobernador hacía lo que él decía.

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El legislador acudió a la salida de cajón: lo hackearon. No obstante, algunos hicieron un análisis de la grabación con aplicaciones que detectan si algún material tiene ese origen y el resultado fue una validación de que el audio era real.