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La exposición de motivos de la iniciativa de reforma de la Ley de Hacienda vigente para 2027 que presentó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al Congreso afirma que no se crean nuevos impuestos ni se aumentan tasas impositivas.

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Una lectura detallada y la comparación con la ley que sustituye, la de este año, muestran que esa es una gran mentira.

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En realidad, sí se introducen nuevos derechos, ampliaciones de base y alzas muy superiores a la inflación, que para 2027 está proyectada en 3%.

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Y aunque se trata de algunos sectores específicos, al final, las exageradas alzas repercutirán en el bolsillo del ciudadano.

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Porque los negocios que expenden alcohol en sus distintas presentaciones no se van a quedar con los terribles incrementos propuestos para 2027. Los van a trasladar al cliente.

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Igual sucederá con los clientes de los autos de plataforma. Van a acabar cargando con el alza.

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También podría registrarse otro tipo de afectación. El excesivo incremento para el registro de peritos podría achicar el padrón existente, lo que implicaría en una afectación para quienes requieran trámites certificados por un profesional.

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El gobierno gallardista, a través de la Secretaría de Finanzas, intenta asestar un severo golpe a la economía estatal. El Congreso podría evitarlo, a través de una rotunda negativa a aprobar semejantes despropósitos, pero el servilismo de un Legislativo sometido al Partido Verde Ecologista de México apunta a que se dará un tratamiento acrítico a la iniciativa y será aprobada sin amainar la ofensiva tributaria.

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Pero parece que hay salidas para evitar el zarpazo conjunto del Ejecutivo y del Legislativo.

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Los rubros a los que se aplicaron las mayores alzas son derechos, no impuestos. Estas tarifas diferenciadas por giro, superficie y aforo son altamente vulnerables a juicios de amparo por violación al principio de proporcionalidad tributaria.

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Pero para eso, es necesario que exista quién se inconforme. Si el comercio se sacude cualquier temor de enfrentar en los abusos, parece que tiene esperanzas en los tribunales.

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En el caso de las Empresas de Redes de Transporte, la Sefin podría estarse metiendo en rumbos que rigen las autoridades laborales. Y seguramente que Uber, Didi y las otras empresas del ramo tampoco se van a quedar sin hacer nada.

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Resulta llamativo que la escalada fiscal se dé en un año electoral, situación que se le puede revertir a la administración verde.