Christian, libre Funesto precedente

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Tras casi un mes de estar recluido, el periodista Christian Herrera obtuvo anoche su libertad, un día después de que anunció que se declaraba en huelga de hambre ante las irregularidades en que incurrieron el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado.

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La salida fue acordada por su defensa, por la vía de la salida alterna al procedimiento que enfrentaba, obteniendo una suspensión provisional condicionada, sujeta al cumplimiento de ciertos compromisos durante un año y a la reparación del daño.

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Se trata de la misma salida que permitió a Eréndira Reyes Aguillón y a su hija, Alejandra Hermosillo Reyes salir del cautiverio que enfrentaron gracias a la Ley Serrano. Aunque en el caso del informador vállense no se le acusó de delitos vinculados al presunto mal uso de la inteligencia artifical.

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Aunque su defensa no lo externó explícitamente, pero se entiende que aceptó la responsabilidad en los delitos que se le achacaron, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo acusó de suplantar funciones públicas al convocar a la ciudadanía a que le enviara quejas y denuncias contra elementos de la Guardia Civil del Estado.

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Uno de los elementos de la reparación del daño aceptadas por el informador es abstenerse de incurrir en la misma conducta, es decir, pedir a la ciudadanía que le enviara denuncias.

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Que una autoridad considerara esa actividad un delito, y que un juez lo aprobara, sienta un precedente gravísimo, toda vez que, la desconfianza, justificada en buena parte de los casos, en las instancias públicas, provoca que la ciudadanía acuda más a los medios para hacer públicas sus inconformidades.

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Por otro lado, una de las tareas torales del periodismo, sobre todo el crítico, es denunciar estas anomalías, convocando a los ciudadanos a revelarlas. ¿Ahora será un delito, por ejemplo, que los medios de comunicación convoquen a los pobladores de una ciudad que denuncien baches, fugas de agua u otras deficiencias urbanas? ¿Ahora que vienen las campañas, que un periodista pida a los ciudadanos que denuncien anomalías de candidatos o partidos será considerado un crimen?

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Las consecuencias de estos casos son demasiado graves para permitir que este tipo de sentencias sienten un funesto precedente para la libertad de expresión.

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La liberación de Christian Herrera coincidió con la enorme presión mediática, que llegó a nivel nacional, que señalaba al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona como una administración enemiga del periodismo crítico.

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Parece que es necesario mantener dicha presión para evitar que la ofensiva contra los medios que ha iniciado el Estado potosino en diversos frentes siga causando un daño irreparable a la libertad de expresión.

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La columna que hoy publica el reportero de Latinus, Claudio Ochoa, en El Universal, es una de las que más interés va a generar en San Luis.