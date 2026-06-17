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La chicanada emprendida por el Congreso del Estado, por la vía de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para evitar que la iniciativa que promueve la derogación de la Ley Serrano fue inocultable.

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La dependencia que coordina el flujo de las iniciativas presentadas al Legislativo ha bloqueado el paso de la propuesta presentada por la organización Artículo 19, el abogado José Mario de la Garza y varios colegas periodistas locales a las comisiones que la dictaminarán.

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En tanto estas instancias colegiadas no dictaminen si la iniciativa es viable, ésta no pasará al Pleno.

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Desde el interior del Congreso hay voces que hablan que esto no es una falla ni un accidente, sino una acción deliberada que busca ganar tiempo para la polémica iniciativa que criminaliza ciertos usos de la IA.

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Los diputados tendrán su sesión el próximo martes y luego se irán a su sagrado asueto. Sin el dictamen de la iniciativa, seguirá vigente. Y con ello, también los alcances punitivos a las opiniones incómodas al poder.

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Y a los únicos que les conviene eso es a los únicos que han echado mano de ella: los políticos en campaña.

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Parece que Morena eleva la presión al Verde para concretar una alianza electoral... sin la senadora Ruth González Silva.

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Para este día, se espera que esos dos partidos y el Partido del Trabajo presentan su Plan político Integral hacia la elección 2027, que entre otras cosas, revelará las condiciones de las alianzas en los estados.

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En el anuncio de esta acción, la dirigente nacional morenista Ariadna Montiel Reyes, se abstuvo de confirmar o negar si habría coordinación en San Luis, luego de que un día antes, la senadora verde Jasmine Bugarín dijera que la entidad potosina es la única de las 17 gubernaturas en juego, en la que no habría alianza.

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El que no se guardó el comentario fue el diputado federal Ricardo Monreal, quien invitó a su colega y al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a hacer un lado sus intereses de que ella sea la candidata, para propiciar una alianza en la entidad.

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El zacatecano no comentó nada sobre qué partido, en ese escenario, llevaría mano en la designación del candidato.

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El asunto es que si bien Morena parece no haber cerrado la puerta a la alianza, no cederá en torno al nepotismo.

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Aunque el SAT tiene registradas como válidas facturas que amparan pagos del Inpode por 67.8 millones de pesos por la transmisión de partidos mundialistas, la Secretaría de Finanzas afirma que el pago asciende a 34 millones.

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Cualquiera que sea la suma, no deja de ser obsceno el monto destinado por la alcaldía y el gobierno estatal a una distracción, en comparación con las urgencias que afrontan los potosinos.