Se lleva Juan Ayuso etapa de montaña

CERLER, España.- El ciclista español Juan Ayuso ganó el viernes la montañosa séptima etapa de la Vuelta a España para recuperarse de un mal desempeño el día anterior, mientras que Torstein Traeen de Noruega mantuvo el liderato general.

Ayuso atacó en un ascenso a 11 kilómetros del final y dejó atrás al resto del grupo de escapada en el camino hacia la meta de categoría 1 en los Pirineos. Completó el recorrido de 188 kilómetros de subidas y bajadas desde Andorra hasta Cerler, España, en cuatro horas y 49 minutos.

El corredor del UAE Emirates, que ganó el Tirreno-Adriático en marzo pasado y el Tour del País Vasco 2024, es uno de los jóvenes talentos más destacados del ciclismo español. Sin embargo, el jueves tuvo dificultades en las montañas de Andorra, quedando diez minutos atrás y despidiéndose de cualquier oportunidad de luchar por el título del evento.

“No sé si compensa lo de ayer, pero puedo decir que esta victoria fue por orgullo”, afirmó Ayuso.

Esta fue la primera victoria de etapa de Juan Ayuso en la Vuelta, donde terminó tercero en la clasificación general a los 19 años hace tres años.

También fue la tercera victoria consecutiva de etapa para el fuerte equipo UAE Emirates, que está destacando incluso sin su estrella principal y campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar. Ganó la contrarreloj por equipos el miércoles y el escalador Jay Vine reinó en Andorra.

Traeen, quien tomó el maillot rojo de líder del favorito de la carrera Jonas Vingegaard el jueves, se mantuvo con el grueso del grupo que incluía al dos veces ganador del Tour de Francia en el camino a Cerler.

La etapa del sábado es un recorrido plano de 163 kilómetros desde Monzón Templario hasta Zaragoza, ideal para velocistas