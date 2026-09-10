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Fallos mortales Dependencia

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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      La muerte de un motociclista debido a que su vehículo cayó en un bache mientras transitaba por una de las laterales de la carretera 57 reabre el debate sobre la responsabilidad de las autoridades encargadas de la infraestructura pública, entre las que están las carreteras.

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      El motociclista falleció a causa de que su vehículo fue afectado por una falla de la vía.

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      Existen legislación, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios, que establece que las afectaciones a la integridad o a los bienes de los ciudadanos causadas por fallas o deficiencias en infraestructura municipal tienen la posibilidad de ser resarcidas.

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      Abarca los daños personales y a la salud, materiales y afectaciones morales.

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      El asunto es que se debe establecer de manera precisa la autoridad responsable y tener paciencia para un largo proceso.

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      Por otro lado, el caso va a generar afectaciones a un número de personas que no se puede calcular, pues motociclistas bloquearán la carretera 57, en protesta por el fallecimiento.

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      El Poder Judicial del Estado se encuentra atrapado en una trampa montada desde el Ejecutivo y el Legislativo en la que el principal candado es el presupuesto.

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      Una iniciativa pensada en otorgar al PJE una garantía para que su presupuesto garantice su funcionamiento lleva más de dos años en la congeladora del Congreso, en la que no ha registrado el mínimo avance.

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      No hay explicación oficial del hecho, pero resulta evidente el motivo: que ese poder tenga una real independencia y, por ende, escape de la esfera de influencia de los otros dos poderes.

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      La impartición de justicia no es la única tarea que sufre este control. De eso saben la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana son algunas de las instancias que se enfrentan a restricciones presupuestales que les garanticen la real autonomía, que incluso está respaldada en las leyes.

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      De nueva cuenta, Citlally Hernández, secretaria general del comité nacional morenista estableció su distancia con el PVEM en caso de que éste postule a Ruth González Silva como su candidata a la guebrnatura.

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      La razón es conocida: el nepotismo al que se opone de manera terminante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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      La entrevista que concedió a un diario nacional expone que las tensiones entre Morena y el PVEM no han aminorado.

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