Residentes de La Habana enfrentan apagón y buscan alivio en el Malecón

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LA HABANA (AP) — Cuba se recuperaba paulatinamente el lunes del sexto colapso total de su sistema energético nacional en lo que va del año, lo que dejó a toda la isla a oscuras.

La estatal Unión Eléctrica informó que en la noche del domingo se produjo una "desconexión total" del sistema. El director del Despacho Nacional de Carga de la entidad, Félix Estrada Rodríguez, dijo a medios de prensa oficiales que la caída se produjo debido a una avería en una subestación en La Habana que "provocó la oscilación de la red y la salida de la termoeléctrica Felton, en (la provincia de) Holguín".

Aunque La Habana recuperó la energía en los circuitos priorizados —como hospitales y talleres de elaboración de alimentos— las provincias del oriente recién volverían a tener servicio por la tarde, agregó el funcionario.

El sábado ya se había reportado una caída parcial en el occidente de la isla —desde Pinar del Río a Matanzas, incluyendo La Habana— debido a cortes en una línea de 220 megavatios por factores climáticos que fue rápidamente controlada.

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La sucesión de cortes del servicio demuestra la frágil situación energética de Cuba, causada por una combinación de una infraestructura obsoleta y el impacto del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos en enero.

En la madrugada del lunes algunos sectores de La Habana, la capital y ciudad más poblada de la isla, lucían iluminados, pero en otros al mediodía todavía no había corriente, constató The Associated Press.

Para pasar la noche muchos residentes durmieron en balcones, portales y hasta en el Malecón, la avenida del litoral capitalino, en busca de un poco de alivio para el sofocante calor.

"Esto va para atrás, mañana se vuelve a caer... y de nuevo a dormir en el Malecón", dijo a AP Alexey Ríos García, un albañil de 30 años que amaneció en ese lugar.

La maestra de educación física Elaine Delis Ramos, de 30 años, también acudió al muro del Malecón buscando un poco de brisa. "Cuando tenemos esperanza de que no se va a caer más, vuelve y se cae. No tenemos ninguna solución", se lamentó.

El servicio meteorológico estimó que la sensación térmica alcanzó los 41 grados el domingo debido a una humedad de hasta el 80%.

Las autoridades informaron dos caídas nacionales en marzo y tres en julio, a las que se suman algunas parciales como la del 1 de agosto.

Además, los cubanos sufren constantes cortes rotativos que a veces superan las 20 horas diarias.