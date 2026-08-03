Incendios forestales en Grecia causan evacuaciones y daños

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Un verano con calor récord y sequía se agudizaba en Europa el lunes, mientras aviones cisterna combaten un gran incendio forestal en Grecia, los bomberos en Francia buscan estabilizar las llamas en Provenza, y gran parte del Reino Unido registró el julio más seco en casi dos siglos.

Los incendios forestales al oeste de Atenas saltaron las líneas de contención, un día después de que la colisión de dos helicópteros matara a dos tripulantes.

Un griego y un danés murieron y otros dos fueron hospitalizados tras la colisión de los helicópteros. Los cuatro eran operadores privados fletados por el servicio griego de extinción de incendios.

En Francia, los bomberos en la región en torno a Burdeos vigilaban posibles rebrotes dentro de una zona quemada aún en llamas cuatro veces del tamaño de París.

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Una ola de calor prolongada y la falta de lluvias registraron a julio como el más seco en Inglaterra y Gales en casi 200 años, según estadísticas provisionales, dijo el lunes el servicio meteorológico británico.

Todo Gales y más de la mitad de Inglaterra están oficialmente en sequía, dijo la Met Office. El periodo seco estuvo acompañado por temperaturas sofocantes en gran parte del Reino Unido, tras olas de calor en mayo y junio.

Gales igualó su récord de su temperatura media más cálida para julio, mientras que Inglaterra y el Reino Unido registraron su segundo julio más cálido.

Zonas alrededor de Atenas en alto riesgo y con cientos evacuados

Los vientos fuertes regresaron al sur de Grecia a última hora del lunes, empujando las llamas hacia agrupaciones de viviendas de montaña, destruyendo granjas y propiedades, y cerrando una autopista.

Las zonas en torno a Atenas seguían en alto riesgo durante la semana, con temperaturas que se prevé que aumenten aún más. Más de 1.000 personas han sido evacuadas de la región en torno al balneario de Porto Germeno y otras zonas al oeste de la capital, incluidas más de 250 rescatadas por embarcaciones desde playas de la zona.

"Este es un incendio difícil que nos ha preocupado", dijo el portavoz del Servicio de Bomberos, Yiannis Artopios, añadiendo que 12 aviones cisterna y 11 helicópteros operaban en la zona el lunes.

El incendio fue atribuido a una línea eléctrica defectuosa de un parque eólico y llevó al arresto de dos contratistas acusados de incendio provocado por negligencia.

A pesar de los métodos de detección mejorados y de una cooperación ampliada entre los miembros de la Unión Europea, Grecia y otros países a lo largo de la costa mediterránea de Europa sufren incendios forestales devastadores cada verano a medida que los periodos con temperaturas de ola de calor se alargan.

Europa es el continente que se calienta más rápido en la Tierra, a más del doble del promedio mundial desde la década de 1980, según el servicio climático Copernicus de la Unión Europea. El aumento de las temperaturas y la sequía prolongada dejan la vegetación más seca y más combustible, lo que permite que los incendios se propaguen más rápido y ardan con mayor intensidad.

Un enorme incendio en Francia contenido mientras los evacuados regresan a casa

En Francia, miles de evacuados recibieron autorización el lunes para regresar a casa o a sus alojamientos vacacionales después de que un enorme incendio forestal se mantenía contenido. Más de 224.000 personas habían huido en lo que las autoridades describieron como la mayor evacuación civil del país fuera de tiempos de guerra.

El fuego arrasó unos 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas), lo que lo convierte en el mayor incendio forestal registrado en Francia. El regreso del lunes incluye la península de Cap Ferret, un punto turístico en la costa atlántica, y Le Porge, el municipio más afectado, donde 183 viviendas fueron destruidas. Los sitios de campamento siguen cerrados.

Otro incendio forestal en Provenza no se reavivó durante la noche, pero el lunes aún no estaba contenido, ya que se esperaban vientos más fuertes, dijeron bomberos y autoridades. Unos 1.500 bomberos, apoyados por helicópteros cisterna, continuaron reforzando las líneas de contención a lo largo del fuego, que ha calcinado unos 18 kilómetros cuadrados (7 millas cuadradas) de terreno.

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales informó que el riesgo de incendios forestales sigue siendo alto en partes del continente hasta el 5 de agosto, incluso en países del norte tradicionalmente más frescos.

Los bomberos en los Países Bajos combatían el lunes un gran incendio en un bosque en la provincia sureña de Limburgo, dijeron las autoridades, mientras el país soportaba otro día de clima veraniego caluroso y seco. El operador ferroviario nacional detuvo los trenes entre dos localidades de la zona debido al incendio.

La fuerza aérea neerlandesa envió dos helicópteros Chinook equipados con grandes contenedores de agua para ayudar a los bomberos a hacer frente al incendio en los Países Bajos. Los medios informaron que un camping en la zona fue evacuado debido a la mala calidad del aire causada por una gran columna de humo.