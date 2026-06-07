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Discordancia Plato de segunda

Por Redacción

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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      De la contradicción entre las versiones que ofrecen la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobernación en torno de las dos mujeres detenidas gracias a la "Ley Serrano", quizá la mayor es el tratamiento que se les da a ellas.

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      Oficial y extraoficialmente, ninguna dependencia estatal le ha dado el trato de periodistas. Desde el padre de la reforma, el diputado Héctor Serrano, hasta la fiscal Manuela García, ningún funcionario les reconoce esa calidad. Al contrario, las consideran una especie de usurpadoras del oficio.

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      El boletín de la secretaría que dirige la potosina Rosa Icela Rodríguez señala que la dependencia federal las apoyó con dos dependencias, el mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que describe claramente la diferencia de visiones en este caso.

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      También destaca que mientras la FGE, en la información que ha dado del caso, da a entender que las personas detenidas aceptaron algún tipo de culpabilidad por haber cometido un delito, mientras que el comunicado federal, establece la calidad de "supuesto" al presunto delito cometido. 

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      De la otra dependencia, que la Segob informa participó en este caso, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, destaca una de sus funciones es la de la Mesa de Justicia para la revisión de casos, que, según la página web de la dependencia, revisa casos presentados por imputados, defensores, víctimas u ofendidos.

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      Luego analiza el caso y genera rutas de apoyo institucional para prevenir violaciones procesales, asegurar que se sancione el delito o coadyuvar en la reparación del daño.

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      Es muy probable que esta no sea la última contradicción entre ambos niveles de gobierno por este asunto.

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      El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos ya decidió y el Partido Acción Nacional lleva mano en su casi segura candidatura a la gubernatura.

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      No se le puede culpar. En el escenario actual, no tendría otra opción. Eso le deja un problema a resolver, que es su relación con el PRI.

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      Formalmente, milita en ese partido. Pero en la práctica, es la alternativa más débil de cara a la elección de 2027.

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      Y así, pese al intento de corregir el intento de expulsarlo del partido, la actual dirigencia llevó al tricolor potosino al extremo de convertirse en un plato de segunda mesa.

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      Con todo el impacto del crédito quirografario que tendrá en el endeudamiento municipal, se queda muy lejos de las consecuencias que ha generado la adicción a este tipo de créditos del gobierno del estado.   

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