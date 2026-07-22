Abundan los pedigüeños en cruceros

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RIOVERDE.- Aumenta la presencia de niños pedigüeños en la zona centro de la ciudad, menores venden dulces y además solicitan un donativo a las personas.

La presencia de menores pedigüeños en el municipio, la mayoría son de Santa Catarina; cabe destacar que madres de familia envían a sus hijos a vender diversos dulces o a pedir una moneda, mientras ellas se divierten con su celular, sin embargo, son pequeños que oscilan de una edad de entre los 3 a los 12 años.

Mientras que la madre se mantiene en las bancas descansando, los niños recorren las principales calles del centro de la ciudad para vender los dulces y poder obtener

una moneda.

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Los niños posteriormente la entregan a la madre, la mayoría de los menores no estudian, denuncian ciudadanos.