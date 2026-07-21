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Llama Coepris a tramitar permiso sanitario a comercio

Por Redacción

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Llama Coepris a tramitar permiso sanitario a comercio
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      CIUDAD VALLES.- Invita la Coepris a tramitar la Tarjeta de Control Sanitario para los que manejan alimentos en restaurantes y en locales de venta directa al público, para evitar sufrir alguna sanción por la falta de dicho documento. 

      Irene Hernández Hernández, titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios expresó que los que manejen alimentos preparados y cárnicos crudos, deben hacer ese papeleo, que tiene vigencia de un año y que tiene un costo poco mayor a los 400 pesos. 

      El papeleo es necesario solamente para quienes manejan alimentos preparados, no para los demás empleados de los negocios y de no hacer ese ejercicio, podría haber sanciones importantes para los empresarios, por lo que se hace el llamado para evitar llegar a estas circunstancias.

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