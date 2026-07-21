Alertan a la población por golpe de calor

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Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria número II advirtió que debido a la intensa temporada de calor que se registra en la región, es importante tomar las medidas preventivas necesarias para evitar golpes de calor, deshidratación y otras enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Las autoridades de salud informaron que ya se han presentado algunos casos de personas que han sufrido golpes de calor e incluso desmayos en la vía pública en Matehuala. Para prevenir este tipo de situaciones, recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, no esperar a tener sed para consumir agua, ingerir alimentos bien cocidos, evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y azucaradas, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar realizar actividad física al aire libre durante las horas de mayor intensidad del calor.

Asimismo, exhortaron a la población a permanecer, en la medida de lo posible, en lugares frescos y bien ventilados, utilizar protector solar, gorra o sombrero cuando sea necesario salir de casa y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables a sufrir complicaciones por las altas temperaturas.

Finalmente, la Jurisdicción Sanitaria Número II pidió a la ciudadanía acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana o solicitar apoyo de los servicios de emergencia si alguna persona presenta síntomas como mareo, dolor intenso de cabeza, confusión, piel caliente y seca, temperatura corporal elevada o pérdida del conocimiento, ya que una atención médica oportuna puede evitar complicaciones graves.

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