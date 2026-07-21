Detienen a empleado de Conagua

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RIOVERDE.- Funcionario de la Conagua fue detenido por ingerir bebidas alcohólicas en horario laboral en su vehículo.

Los hechos ocurrieron este lunes cerca de la una de la tarde, cuando los elementos policiacos realizaban un rondín de vigilancia por algunos sectores de la ciudad, siendo localizado conduciendo temerariamente.

De pronto fue detectado el conductor de una camioneta de nombre Jesús, quien es encargado del Distrito de Riego 049 de la Conagua, quien manejaba una camioneta color blanco de cabina y media, en el Ejido Puente del Carmen.

El motivo fue que realizaba maniobras en su trayecto que ponían en riesgo su vida, así como la de terceras personas, por lo que le fue solicitado que retuviera su marcha.

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El joven que dijo era empleado de la Conagua, y que en ese momento cumplía algunas acciones en horario laboral, traía aliento alcohólico y no obedeció las indicaciones de los oficiales.

El funcionario fue detenido, mientas que la unidad fue remolcada a la pensión,.