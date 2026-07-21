logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Habrá jornada de trámite de Curp biométrica

Por Carmen Hernández

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá jornada de trámite de Curp biométrica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Lagunillas.- Llega la Curp Biométrica, la campaña se llevará a cabo el próximo 6 de agosto en la alcaldía por lo que se da a conocer el programa para que personas interesadas puedan acudir a realizar este trámite. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que todo está listo para la Jornada, es por ello que se invita a la población en general para que pueda tramitar y obtener su Curp biométrica. 

      El evento está programado para llevarse a cabo este 6 de agosto en la presidencia municipal, solo podrá participar personas mayores de 18 años de edad. 

      Las personas interesadas deberán presentar su INE vigente, correo electrónico. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Jornada estará iniciando a partir de las 11 de la mañana, por lo que se le pide a la población llegue con anticipación, porque se tiene cupo limitado y será el único día que se estará llevando a cabo la jornada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Habitantes de El Pujal bloquean carretera México-Laredo
      Habitantes de El Pujal bloquean carretera México-Laredo

      Habitantes de El Pujal bloquean carretera México-Laredo

      SLP

      Huasteca Hoy

      La manifestación inició a las 10:00 horas con la exigencia de que que se arregle un camino

      Cañeros bloquean Ingenio Plan de Ayala por falta de pago
      Cañeros bloquean Ingenio Plan de Ayala por falta de pago

      Cañeros bloquean Ingenio Plan de Ayala por falta de pago

      SLP

      Huasteca Hoy

      Grupo Santos debe millones a cuatro mil productores de caña en Ciudad Valles.

      Baja afluencia de turismo en la ciudad
      Baja afluencia de turismo en la ciudad

      Baja afluencia de turismo en la ciudad

      SLP

      Carmen Hernández

      Visitantes vienen sobre todo a vacacionar y visitar la Media Luna

      Continúan operativos de vigilancia en la ciudad
      Continúan operativos de vigilancia en la ciudad

      Continúan operativos de vigilancia en la ciudad

      SLP

      Carmen Hernández