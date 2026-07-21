Habrá jornada de trámite de Curp biométrica

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Lagunillas.- Llega la Curp Biométrica, la campaña se llevará a cabo el próximo 6 de agosto en la alcaldía por lo que se da a conocer el programa para que personas interesadas puedan acudir a realizar este trámite.

Las autoridades municipales dieron a conocer que todo está listo para la Jornada, es por ello que se invita a la población en general para que pueda tramitar y obtener su Curp biométrica.

El evento está programado para llevarse a cabo este 6 de agosto en la presidencia municipal, solo podrá participar personas mayores de 18 años de edad.

Las personas interesadas deberán presentar su INE vigente, correo electrónico.

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La Jornada estará iniciando a partir de las 11 de la mañana, por lo que se le pide a la población llegue con anticipación, porque se tiene cupo limitado y será el único día que se estará llevando a cabo la jornada.