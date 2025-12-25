Abundan pedigüeños en calles de la ciudad

Matehuala.- Se llenan de pedigüeños las calles de la zona centro de la ciudad, estas personas aprovechan la llegada de la temporada navideña y sabiendo que hay miles de personas en la zona centro, aprovechan para sacar dinero de una manera fácil y se ponen a pedir limosna.

Muchas personas que no quieren trabajar ya sean hombres o mujeres jóvenes se les hace fácil salir a pedir dinero a la calle en esta temporada, se ha visto a personas que se ponen un cubrebocas y lentes negros, o están con la imagen de algún santo y dicen venir de muy lejos, otros andan con recetas médicas diciendo que tienen familiares enfermos y que les den una moneda, pues la idea es conmover a los ciudadanos en esta temporada navideña contando tristes historias y que la gente por compasión les de dinero.

Hay personas que incluso llegan a usar a niños para pedir dinero, los mandan a ellos o inclusive los hacen pasar por enfermos y más si los traen en brazos aseguran que no tienen ni para darle de comer al niño, algunas personas les ofrecen comida, pero ellos aseguran que es mejor que les den una moneda para juntar para la leche o algún medicamento.

Al hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad, como Hidalgo, Juárez, o afuera de los supermercados, hay varias personas pidiendo dinero pues ven en esta fecha una manera de ganarse dinero de una manera fácil.

