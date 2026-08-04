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Adulto mayor se suicida

Por Redacción

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Adulto mayor se suicida
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      Matehuala.- Una persona de la tercera edad, del sexo masculino, fue localizada sin vida en el interior de su domicilio ubicado en la calle Rivas Guillén, en la colonia Valle de México, familiares que la encontraron solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia; sin embargo, al arribo de los paramédicos ya no presentaba signos vitales.

      Los hechos se registraron la noche del domingo, cuando a través del número de emergencias se solicitó la presencia de corporaciones de auxilio en una vivienda de la calle Rivas Guillén, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a un hombre de la tercera edad y confirmaron que ya había fallecido.

      Tras la confirmación de su muerte, los socorristas dieron aviso a las corporaciones policiacas para que se iniciaran las diligencias correspondientes. 

      Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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      De manera preliminar, las autoridades investigan el caso, hasta el momento no han dado a conocer de forma oficial las causas que lo orillaron a tomar esta decisión, ya que en el lugar no fue localizada alguna carta póstuma. 

      El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la práctica de los exámenes correspondientes y continuar con las investigaciones.

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