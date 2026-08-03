logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Vehículo derrama aceite en carretera

Por Carmen Hernández

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Vehículo derrama aceite en carretera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Vehículo sufrió una falla y se registró un derrame de aceite en el Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, por lo que personal de Protección Civil acudió a limpiar la carretera para prevenir un accidente, pues circulan unidades a altas velocidades. 

      Según se dijo los hechos se generaron luego de que un vehículo derramó aceite en el Boulevard en su cruce con la calle Morelos. 

      A la unidad motriz se le cayó aceite sobre dicho sector, lo que trajo como consecuencia que automovilistas y motociclistas estuviera expuestos a sufrir un accidente de lamentables consecuencias.

      Se solicitó el apoyo der personal de Protección Civil Municipal que acudió a realizar acciones preventivas, para eliminar el riesgo y proteger la integridad de la población.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cabe destacar que acciones como esta, un derrame de aceite de manera fortuita, se brinda elk auxilio para prevenir un accidente en la carretera.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Secretaria general de Morena visita San Luis Potosí
      Secretaria general de Morena visita San Luis Potosí

      Secretaria general de Morena visita San Luis Potosí

      SLP

      Redacción

      Carolina Rangel Gracida respaldó a la dirigencia estatal y reconoció el trabajo territorial realizado en 43 municipios.

      Registran 2 casos de tuberculosis en penal de Rioverde
      Registran 2 casos de tuberculosis en penal de Rioverde

      Registran 2 casos de tuberculosis en penal de Rioverde

      SLP

      Carmen Hernández

      Los enfermos ya reciben atención médica y están aislados de los demás reos

      Deuda con el SAT, pasivo de varias administraciones
      Deuda con el SAT, pasivo de varias administraciones

      Deuda con el SAT, pasivo de varias administraciones

      SLP

      Redacción

      En servicio Tranvía, un tour turístico
      En servicio Tranvía, un tour turístico

      En servicio Tranvía, un tour turístico

      SLP

      Carmen Hernández

      Recorrerá varios sitios atractivos de Rioverde y hasta la Media Luna