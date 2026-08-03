Vehículo derrama aceite en carretera

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RIOVERDE.- Vehículo sufrió una falla y se registró un derrame de aceite en el Boulevard Carlos Jonguitud Barrios, por lo que personal de Protección Civil acudió a limpiar la carretera para prevenir un accidente, pues circulan unidades a altas velocidades.

Según se dijo los hechos se generaron luego de que un vehículo derramó aceite en el Boulevard en su cruce con la calle Morelos.

A la unidad motriz se le cayó aceite sobre dicho sector, lo que trajo como consecuencia que automovilistas y motociclistas estuviera expuestos a sufrir un accidente de lamentables consecuencias.

Se solicitó el apoyo der personal de Protección Civil Municipal que acudió a realizar acciones preventivas, para eliminar el riesgo y proteger la integridad de la población.

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Cabe destacar que acciones como esta, un derrame de aceite de manera fortuita, se brinda elk auxilio para prevenir un accidente en la carretera.