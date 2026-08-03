Denuncian más robos durante fin de semana

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Matehuala.- El sábado se registró un incremento en la actividad delictiva en la ciudad durante la madrugada, los amantes de lo ajeno perpetraron robos en tres negocios; por la tarde fue robada una motocicleta, durante la noche, un hombre fue víctima de un asalto.

La jornada delictiva comenzó durante la madrugada, cuando delincuentes ingresaron a un local de ropa, un negocio de comida y un bar para cometer diversos robos, horas más tarde, los reportes continuaron con el robo de una motocicleta en la colonia La Granja, por la noche, con el asalto a un hombre sobre la avenida Las Torres.

A través de redes sociales, un ciudadano informó que fue víctima del robo de una motocicleta tipo DS150, con placas 21CGS4, la tarde del sábado en la colonia La Granja, el afectado solicitó el apoyo de la población para tratar de localizar la unidad, ya que la utiliza como herramienta de trabajo.

Más tarde, una persona de aproximadamente 40 años de edad, identificada como Juan Carlos Sánchez, denunció que alrededor de las 21:00 horas del sábado fue asaltado sobre la avenida Las Torres. El afectado señaló que los delincuentes le quitaron la cartera; sin embargo, no llevaba dinero en efectivo.

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Tras lo ocurrido, el ciudadano hizo un llamado a las autoridades municipales para mejorar el alumbrado público en esa zona, ya que durante la noche permanece con poca iluminación, situación que, dijo, facilita que los delincuentes cometan este tipo de ilícitos y pone en riesgo a quienes transitan por el lugar.